Mesures de suport a les famílies per capgirar la natalitat baixa

El grup municipal de Compromís X La Seu va reclamar ahir mesures urgents i immediates de les diferents administracions públiques per tal que l’Alt Urgell deixi de ser la comarca amb la natalitat més baixa de Catalunya, i una de les més baixes del món, amb una mitjana de 1,06 fills.



Segons informa Ràdio Seu, Compromís atribueix la xifra a les «nefastes» polítiques públiques dels darrers anys i qüestiona la tasca feta des del consistori urgellenc en aquest sentit, tot assegurant que s’han encarit les tarifes i taxes, a més de fer-se el tancament de serveis bàsics per a infants i les seves famílies. A més a més, el grup municipal assenyala que també hi ha incidit especialment al Pirineu «la manca d’inversions al territori i la recentralització de serveis públics per part de la Generalitat de Catalunya».



El principal grup de l’oposició al consistori urgellenc opina que «una manca de projecte polític per la ciutat i pel territori» ha comportat «un augment preocupant de la despoblació, una baixada de la renda per càpita i un envelliment de la població sense precedents» i apunta a la necessitat de propostes i accions per dinamitzar l’economia local i la creació de llocs de treball, « per evitar que els joves i famílies de la ciutat no hagin de marxar a les grans capitals». En el comunicat també s’especifica que cal «canvis substancials en tots els serveis públics que afecten les famílies, i mesures de suport a la natalitat».



Segons dades de l’estudi, publicada per Catalunya Ràdio a través d’un estudi privat fet per l’empresa Silibare a la comunitat veïna neixen una mitjana d’1,39 nens per dona, una xifra molt per sota de les recomanacions dels experts i de la Unió Europea, que és d’1,58 fills. La mitjana espanyola és encara més baixa, amb 1,33 fills. Si es compara per comarques i amb les dades del Banc Mundial, l’Alt Urgell i l’Alta Ribagorça, amb 1,06 i 1,11 fills per dona respectivament, tenen una de les xifres de naixements més baixes del món.