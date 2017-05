El Principat ja pot viatjar per tot el món

Correos vol que la imatge d’Andorra viatgi «per tot el món». Per aquest motiu, ha posat en marxa el primer mata-segells turístic del Principat, que pretén plasmar «la cultura i història» del país en les diferents cartes i postals que s’enviïn des de l’oficina.



Segons va informar ahir el director de Correos a Catalunya i Andorra, Manel Rey, el mata-segells «ha estat dissenyat per atendre les peticions dels veïns de la localitat, els filatèlics i els turistes que desitgin estampar-lo a les seves trameses postals».



El mata-segells es composa d’una imatge que integra la silueta d’una muntanya nevada, l’església de Sant Esteve (situada a Santa Coloma) i el centre termolúdic de Caldea, tres elements que uneixen «la natura i patrimoni d’Andorra, així com l’esperit innovador i de creixement del país», va especificar Rey. A més, en el mata-segells apareix el nom de la població (Principat d’Andorra) i la data de l’enviament.

L’ambaixador d’Espanya a Andorra, Manuel Montobbio, va aprofitar la presentació per matisar que el nou mata-segells «reflexa la realitat i el més emblemàtic del país» i que una acció com aquesta permet rellançar la imatge del Principat.



Ampliació d’espais / D’altra banda, Rey va anunciar que Correos està estudiant la possibilitat d’ampliar les instal·lacions de l’oficina d’Andorra la Vella per poder encabir més espais d’atenció, perquè malgrat que el servei postal «està disminuint, les oficines acullen cada dia més paquets que es compren o demanen per Internet». Precisament, Rey va destacar que la voluntat és anar «més cap a aquest nou mercat online i establir suports informàtics i tecnològics per donar compliment a les demandes».



Tanmateix, el director de Correos va puntualitzar que les limitacions d’atenció en el cas d’Andorra són peculiars, ja que amb el «personal i les infraestructures que tenim a Espanya seria perfectament assumible el servei, però aquí la majoria del servei demanat és de tipus internacional i demana més temps d’atenció, i això fa allargar la mitjana de temps per client».



Actualment, Correos d’Andorra compta amb 43 treballadors (12 d’oficina i 31 de distribució). I a banda de l’oficina principal d’Andorra la Vella, té espais a Sant Julià, Encamp, la Massana i Escaldes-Engordany. Rey també va destacar que el 70% de les despeses de Correos del Principat correspon a «les despeses de personal, un fet que demostra que apostem per l’atenció personalitzada i per donar el millor servei possible».