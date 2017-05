L’UdA potencia la mobilitat dels alumnes per Europa, Àsia i Amèrica

La Universitat d’Andorra (UdA) busca potenciar la mobilitat dels seus estudiants de cara a l’any que ve perquè aquest es converteixi en l’any de la mobilitat. Segons informa l’ANA, per aconseguir-ho, l’UdA ja ha signat convenis amb universitats europees, asiàtiques i americanes perquè tant els estudiants de l’UdA com els que vulguin venir de fora puguin realitzar estades semestrals.

La notícia es va anunciar ahir, durant la celebració de la 13a Diada universitària, organitzada amb el Comú de Sant Julià, que va comptar amb més de 400 persones.

Pisos per a universitaris / D’altra banda, el rector de l’UdA, Miquel Nicoclau, va explicar que la universitat està buscant pisos buits o la possibilitat de construir espais nous per poder oferir habitatge. «És important que el gremi hoteler es comenci a plantejar la possibilitat d’habilitar un espai com a futura residència», va afegir. A més, no poder oferir un paquet tancat de carrera i habitatge pot fer enrere alguns estudiants. En aquest sentit, Nicolau va indicar que encara queda camí per recórrer, però que és «important» començar a tenir en compte aquest fet, perquè la població universitària, tant autòctona com estrangera, cada vegada és més elevada.



De fet, també es va anunciar que l’UdA ha tornat a batre el seu rècord de preinscripcions respecte les que es van realitzar el curs passat. Aquesta fase, que es tanca a finals de maig, de moment ha registrat un increment del 10%. «Hem de ser prudents perquè la preinscripció no vol dir matrícula però si hi ha una bona matrícula hi ha una bona preinscripció», va puntualitzar Nicolau.



El rector creu que una de les principals raons que expliquen aquest increment és, per una banda, el creixement vegetatiu de l’alumnat i per l’altra el coneixement de l’existència de la Universitat d’Andorra.

Les novetats / La jornada també va servir per explicar les novetats acadèmiques de cara al curs vinent. El postgrau de turisme de muntanya, el bàtxelor de pilot comercial i el màster en dret andorrà seran, possiblement, les noves titulacions que l’alumnat podrà escollir de cara al curs 2017-2018. En aquesta onada de millores, Nicolau va recordar que, actualment, l’anglès s’està implementant al 10% de les assignatures amb l’objectiu d’arribar al 20% el curs vinent i al 25% el 2019. Quan s’arribi a aquesta xifra, voldrà dir que un alumne podrà realitzar un semestre complet de formació reglada en anglès.