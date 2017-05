Escaldes allarga el carrer Sant Antoni per descongestionar Unió

Escaldes-Engordany ampliarà el carrer Sant Antoni, que acaba a l’avinguda del Fener i es vol allargar fins a la carretera de l’Obac. Amb això es vol descongestionar el carrer de la Unió un dels més transitats del país, va dir ahir el cònsol menor del comú escaldenc, Marc Calvet. Per aquesta via hi passen més de 13.000 vehicles diaris, segons dades de Govern. En concret, 6.300 automòbils fan el sentit de la rotonda del PK0 fins a la de la Dama de Gel i uns altres 7.400 ho fan a la inversa. «El carrer de la Unió és el vial més transitat del país i volem provar de descongestionar-lo», va emfatitzar Calvet, en una roda de premsa.



Precisament, abans d’ahir es va publicar el concurs per iniciar el projecte de licitació de les obres del nou tram del vial en el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA). Les empreses interessades poden enviar les seves propostes fins al 9 de juny, mentre que Calvet preveu que es puguin iniciar les obres al setembre i l’ampliació estigui llesta a finals d’any. De moment, el cònsol va desestimar anunciar quin és el pressupost que pot tenir l’obra, ja que el concurs està obert.



Actualment, aquest carrer acaba en un terreny, on es construiran 96 metres de la nova via, que tindrà dos carrils, un per cada un dels sentits, va matisar Calvet. Ara, el carrer Sant Antoni és d’un sol sentit, però com que la intenció és descongestionar la zona, el nou tram serà de dos sentits. Els vehicles igualment hauran d’anar per la rotonda del PK0, però això permetrà que puguin escollir entre dues opcions, va assenyalar el cònsol.



Una de les complicacions, va precisar Calvet, és que s’haurà d’instal·lar llum i aigua en el nou embrancament del carrer Sant Antoni entre, però va destacar que no es preveuen grans afectacions a la zona, ja que com que és una obra nova no hi ha veïns. El que si es podria veure afectat és el trànsit durant el període que es facin les obres.

Cessió anticipada / Els terrenys per on s’ampliarà el carrer són privats i l’obra es realitzarà a través d’una cessió de terreny anticipada, tal com es va acordar en un pla especial fa dos anys, va explicar Calvet. És a dir, que el comú avançarà els diners, però després seran els privats qui hauran d’abonar el vial. «Quan els privats edifiquin pagaran la part del projecte del pla especial i la part que els pertoqui en percentatge del vial», va ressaltar.