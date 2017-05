La Festa del Cine resisteix

L’anomenada Fiesta del Cine, organitzada per la Federació de Cinemes d’Espanya (FECE), ha punxat. La 12a edició de l’esdeveniment, celebrat els dies 8, 9 i 10 de maig, ha atret a les sales 1.510.428 de persones, 200.000 menys que en l’última edició, tornant a índexs del 2013. En canvi, la Festa del cine a Andorra s’ha mantingut. Durant els tres dies que ha tingut lloc la venda d’entrades a preu reduït (2,90 euros), les sales dels cinemes illa Carlemany han aplegat 1.753 espectadors, «la mateixa xifra que l’any passat», va celebrar ahir el gerent, Jordi Torres.



Per dies, aproximadament, el dilluns van anar al cinema unes 400 persones; el dimarts, unes 500, i el dimecres, unes 700. Quant al nombre d’acreditacions –per accedir al preu especial de la Festa del cine calia inscriure’s a la pàgina web– encara no es se’n coneix la dada exacte. «A Espanya l’assistència ha disminuït un 15%, i nosaltres ens hem mantingut. Estem molt contents», va subratllar Torres. El gerent atribueix la davallada espanyola a què dimecres es va jugar la semifinal de la Champions League entre l’Atlètic de Madrid i el Reial Madrid, un partit molt atractiu per als aficionats al futbol.

«Vull donar les gràcies al públic que ha vingut al cinema i que lluita per les sales», va afegir Torres.



Durant aquest tres dies, les sales de cinema d’illa Carlemany han projectat diversos blockbusters, com Guardianes de la Galaxia Vol. 2, Fast & Furios 8 i Noche de venganza. Aquests dies també s’ha projectat El círculo, Plan de fuga, La Bella y la Bestia i Bebé Jefazo, entre d’altres films. Torres, però, no disposava de les dades d’assistència per pel·lícula i sessió.



El gerent, com ja va anunciar durant la presentació de la Festa del cine, va reiterar que s’està treballant per «rebaixar el preu de l’entrada el dimecres», de manera que sigui el Dia de l’espectador, amb un preu diferencialment més barat que l’habitual.



Torres també es va felicitar després d’assabentar-se per EL PERIÒDIC que l’IGI del cinema es manté al percentatge especial del 2,5%. Amb tot, les sales cinematogràfiques ja tenien decidit no repercutir, almenys durant el 2017, l’augment de l’impost a les entrades per a les projeccions de les pel·lícules. «Millor per a nosaltres i per a tothom», va opinar Torres.