Teixidó signa la setena posició a la Transvulcania

Primera prova de la temporada per a Ferran Teixidó, que no va poder assolir l’objectiu que s’havia posat a nivell de crono a la Transvulcania. Tampoc no va poder repetir el podi que va obtenir l’any passat en aquesta mateixa prova.



Bona part dels millors especialistes mundials es donaven cita a la cursa de la illa canària de la Palma. El recorregut a completar era de 7,6 quilòmetres i 1.203 metres de desnivell, amb sortida a la platja del port de Tazacorte, i l’arribada situada a la torre forestal d’El Time. Teixidó, més que mirar la classificació, es posava com a repte millorar el crono aconseguit l’any passat, que era de 50.51 minuts. Volia baixar dels 50, però no va aconseguir-ho i fins i tot va augmentar-lo. Va obtenir un temps de 52.21, que el col·locava a la setena posició.



El guanyador va ser l’actual campió del món de curses verticals, el noruec Stian Angermund-Vik. Va finalitzar la prova amb un crono de 47.22 minuts, que significa un nou rècord de la prova. La segona plaça va ser per a l’espanyol Luís Alberto Hernando amb 48.39, i tancava el podi el colombià Saúl Padua (50.41), que havia estat el vencedor l’any passat. En categoria femenina la victòria va ser per a la japonesa Yuri Yoshizumi amb 59.28. La nipona va ser l’única corredora en baixar de l’hora. La segona posició era per a la francesa Stéphanie Jiménez, exresident andorrana i que havia competit fa anys per a la Federació Andorrana de Muntanyisme. Va marcar un registre d’1.01.18. Tancava el podi la txeca Zuzana Krchova (1.04.33).



La participació andorrana a la Transvulcania la completarà demà Xavi Teixidó, que competirà a l’Ultramarathon, que està integrada en el calendari de les Migu Run Skyrunner World Series. La prova consta d’un recorregut de 74,33 km i 4.350 m. La prova surt del far de Fuencaliente i arriba fins a Los Llanos d’Aridane. El punt més elevat de l’itinerari és el roc de Los Muchachos, de 2.421 m.