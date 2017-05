Notícia Contrabandistes en fuga El cònsol d’Encamp admet que hi ha hagut problemes al Pas amb la seguretat veïnal Aparador de tabacs en un comerç del Pas de la Casa. Autor/a: MARICEL BLANCH

En l’última sessió de Consell General, el ministre de Justícia i Interior, Xavier Espot, va confirmar l’augment de les conductes delictives, sobretot les relacionades amb el contraban de tabac, en el pas fronterer entre Andorra i França, un increment que ha afectat «la seguretat dels veïns del Pas de la Casa». Per fer-hi front, el ministre va explicar que des de feia setmanes s’ha augmentat la presència policial a la zona. De fet, les últimes operacions policials, amb detinguts i escorcolls, han frenat la delinqüència.



La majoria d’infraccions i accions més o menys greus estan relacionades amb el contraban de tabac. La vigilància incidirà en el control de la quantitat de tabac que es vol passar per la frontera en destinació a França, on un paquet val el doble que a Andorra i, per tant, s’ha creat un mercat negre de cigarretes. La presència constant de compradors de cartrons ha posat en perill la seguretat dels habitants del Pas, com ha reconegut a EL PERIÒDIC el mateix cònsol major d’Encamp, Jordi Torres: «Hem tingut queixes», admet, «primer, per les persones que efectuen aquest tipus d’activitat i, segon, perquè s’han trobat que, de vegades, quan els agents de circulació volien aturar algun vehicle per qualsevol motiu se saltaven l’ordre i hi havia corredisses i persecucions». Torres argumenta que «aquest tipus d’activitat a dins del nucli del Pas de la Casa suposa un perill i, una vegada, a l’hora de la sortida de les escoles, un agent va ordenar l’alto a un vehicle i va arrencar a tota velocitat». En aquell moment, Torres va dir prou i va insistir al Ministeri d’Interior que «aquesta manera d’actuar estava incrementant i que suposava un perill per als vianants i la ciutadania en general».



El cònsol subratlla que en poc temps s’han realitzat importants operacions, amb la col·laboració de l’Estat francès, per frenar l’activitat delictiva. «Hi ha tot un desplegament que està començant a donar els seus fruits», ha conclòs.



Els contrabandistes en fuga han esdevingut un perill per als habitants del Pas. L’activitat, ara per ara, està en stand by.