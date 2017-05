Cinca diu que la resolució del Finma no és immediata

El ministre de Finances, Jordi Cinca, va manifestar ahir que la resolució del supervisor bancari suís (Finma) pel retorn dels actius de renda variable bloquejats en una entitat d’aquell país no era immediata. En concret, hi ha 500 milions d’euros de renda variable bloquejats a Credit Suisse i que pertanyen tant a clients de Vall Banc com de Banca Privada d’Andorra. «Ni el recurs permetia, ni la resolució implicava el retorn immediat de la renda variable», va matissar Cinca. No obstant això, a començament de mes l’Agència de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB) va destacar que el Finma havia reconegut el 13 de març el procés de resolució de BPA. Amb això, l’ens andorrà podia començar a repatriar els diners bloquejats a partir dels 30 dies hàbils de la notificació. Amb tot, l’AREB va reconèixer abans d’ahir que els actius seguien bloquejats a Credit Suisse, tal i com havia avançat EL PERIÒDIC.



D’altra banda, un client estranger afectat per aquest bloqueig ha presentat un recurs davant les autoritats suïsses, cosa que de moment ha frenat el retorn dels actius, va confirmar Cinca. «És un entrebanc més que pot enrederir el retorn de la renda variable», va matissar el ministre, que no va entrar en valorar el recurs perquè, va assegurar, desconeix el contingut. De fet, va exposar que també desconeix si s’ha «notificat a les autoritats competents andorranes», l’AREB, o als implicats, BPA. «El nostre desig, ho he dit sempre, és que tot això acabi el més ràpid possible», va destacar el ministre, que va realitzar les declaracions després de l’entrega de diplomes dels graduats del primer Curs de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme.



Durant la presentació de l’acte, Cinca va remarcar que el país porta anys que lluita contra el blanqueig de diners. «Fins ara tot això ha estat més discret i menys visible, però Andorra ja estava compromesa», va defensar el ministre. Ara, però, la lluita contra aquest delicte «s’ha fet més pal·lesa i més necessària quan s’ha fet molt evident que aquest blanqueig, servia per finançar una de les xacres que té el món, que és el terrorisme».

Una quarantena d’alumnes / El curs, que s’ha impartit a l’UdA, ha comptat amb la col·laboració de l’Associació de Bancs Andorrans (ABA). La seva directora general, Esther Puigcercós, va anunciar que hi haurà més edicions. En aquest curs han participat més d’una quarantena de persones de totes les àrees: treballadors d’entitats financeres, de l’àmbit de la justícia, immobiliàries o joieries, entre d’altres. Puigcercós va destacar que «és de vital importància» reforçar els procediments de la lluita contra el blanqueig dels diners «tant pels actors implicats com per la imatge internacional» del Principat. H