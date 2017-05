Notícia Deixalles en terra de ningú Fins a 180 alumnes participen a Encamp en l’acció de neteja de l’entorn ‘Clean up day’ @escolaandorrana Calvó amb els alumnes durant la jornada de neteja, ahir. Autor/a: ANA / M. F.

Fins a 180 alumnes de cinc centres escolars diferents s’han sumat aquest any a la celebració de l’acció de neteja de l’entorn Clean up day, que es va commemorar ahir al país per tercer any consecutiu. Han estat els alumnes de les escoles de segona ensenyança del sistema educatiu andorrà d’Ordino, Encamp i Santa Coloma, juntament amb els de l’Aula Taller de la Massana i els de Batxillerat de l’escola andorrana els que van comprovar l’elevat volum de deixalles que encara hi ha abocades al medi. Tant des del Govern com des del Comú d’Encamp, on va tenir lloc una de les accions, van destacar la importància de jornades d’aquest tipus per a la conscienciació de la necessitat que cal mantenir net el medi.

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, va destacar (després de l’acció dels alumnes de segona ensenyança de l’Escola Andorrana d’Encamp) que el Clean up day té, no només «un impacte immediat», sinó que també serveix per conscienciar els joves i de retruc fer arribar el missatge a la societat. Calvó va remarcar el fet que d’un indret d’una superfície petita com el torrent que es troba al costat del centre escolar encampadà s’hagi retirat tanta brossa i va afegir que malgrat accions com les fotodenúncies, a través de les quals els ciutadans poden fer arribar denúncies sobre punts negres al medi, cal encara fer «molta feina» perquè la gent no aboqui deixalles a la natura. El titular d’Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover (que va anar a les feines de neteja amb americana i corbata), també va destacar el fet que a través d’aquesta acció no només es mostra la «transversalitat» entre ministeris, sinó que també «s’involucra els estudiants en la comunitat», ja que se’ls «responsabilitza en la necessitat que ajudin a preservar el medi ambient».

També ha destacat l’acció el cònsol major d’Encamp, Jordi Torres, que va valorar la feina feta des de Medi Ambient i que això hagi fet que la societat estigui cada vegada «més conscienciada». Malgrat això, s’hi va mostrar «sorprès» per la quantitat de deixalles que van recollir els alumnes i que el fet que hi hagi torrents propers a les carreteres hagi provocat que s’hagi llençat brossa al medi, però no ara, sinó antigament, ja que va manifestar que alguns dels objectes trobats pels alumnes feia temps que hi eren. Tot i així, v remarcar que «potser caldrà analitzar» a través dels serveis de Medi Ambient del comú l’estat dels torrents de la parròquia ja que, per exemple, on han actuat els alumnes feia temps que «no es netejava».

El responsable del Centre Andorra Sostenible, Javier Gómez, va manifestar que cada vegada hi ha més alumnes que participen en aquesta jornada i que les escoles mostren interès per afegir-s’hi. Va posar en relleu que els joves s’han mostrat «molt sorpresos» per la quantitat de deixalles que hi troben al medi, informa l’ANA.