Notícia Pixallits, dent de lleó, camaroja... Els restaurants associats a Cuina Pirinenca volen recuperar el consum de la xicoia #Cerdanya #xicoia Un cuiner elabora un plat amb xicoia

Els restaurants associats a Cuina Pirinenca de Cerdanya s’han proposat recuperar el consum de la xicoia a la comarca tot introduint-la als seus menús i donant-la a conèixer entre els seus clients. L’associació culinària vol d’aquesta manera crear més atractius gastronòmics de la comarca per tal d’atreure nous visitants.

Per això, els 11 restaurants que formen part de l’entitat, durant els mesos de maig i juny, introdueixen d’una manera o altra, en el menú diari o en la seva carta, plats elaborats amb aquesta petita escarola salvatge, molt coneguda pels autòctons però poc pels forans. El president de Cuina Pirinenca de Cerdanya, Ramon Torruella, ha apuntat que «de Cerdanya es coneixen algunes menges com el trinxat, però la xicoia és una gran desconeguda». Per això, volen «tornar a la cuina de la terra real i recuperar-ne el consum». L’objectiu, detallen, va més enllà d’aquest producte i és «recuperar la qualitat» i el prestigi de la cuina cerdana.

Pixallits, dent de lleó, camaroja, lletsó d’ase o xicoira de burro, són alguns dels noms amb què s’anomena aquesta petita planta de la família de les escaroles. Apareix quan es fon la neu en alçada. De gust una mica amarg, és ben tendra quan es cull i amargueix més en envellir. Torruella explica que la forma més normal de consum és en amanides, però que també es pot cuinar i incorporar-la en diferents plats.

Els restaurants que formen part de l’entitat Cuina Pirinenca de Cerdanya són Park Hotel, Fonda Cal Fuxet, Rebost de Ger, Cal Jet, Cal Torru, Can Ventura, El Tiró, Fonda Cobadana, Hotel Muntanya Spa, Ca la Núria i Hotel Prado. Torruella explica que juntament amb la xicoia també es vol aprofitar per donar a conèixer els bolets de primavera. El president de l’entitat ha assenyalat que «cada restaurant l’ha incorporada al seu menú o a la seva carta».