Constitució de la Taula de treball dels Jocs d'hivern

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell, encapçalat per l’alcalde Albert Batalla, va participar ahir en l’acte de constitució de la Taula de treball per a la candidatura dels Jocs Olímpics d’Hivern Barcelona-Pirineus. La trobada va tenir lloc al Palau de la Generalitat i va estar presidida per la consellera de la Presidència, Neus Munté.

A l’acte hi van estar presents representants de les institucions del món local, del sector esportiu i empreses. En la reunió es va decidir l’encàrrec de realització d’un estudi d’oportunitats a la Federació Catalana d’Esports d’Hivern i s’ha nomenat Maite Fandos coordinadora institucional.

En relació amb la Taula de treball, Batalla va manifestar que «el fet que continuem treballant per uns Jocs Olímpics al Pirineu és una aposta estratègica pel territori a la qual l’Ajuntament de la Seu s’hi suma plenament». Per la seva banda, en la seva intervenció de benvinguda, la consellera de la Presidència va expressar «la voluntat manifesta de diàleg i treball conjunt», per tal d’analitzar una oportunitat que, a priori, «s’entén que és positiva per a la ciutat de Barcelona, per a tot el Pirineu i per al conjunt del país», informa RàdioSeu. Munté creu que es tracta d’un projecte «de país», en el qual el territori, sobretot el Pirineu, «hi té molt a dir i molt a aportar».

Munté va recordar que enguany es commemoren els 25 anys de la celebració dels Jocs Olímpics d’estiu a Barcelona, «un somni que es gestava a Catalunya des de la candidatura de 1924».