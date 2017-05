Demà es disputarà la darrera jornada de la fase regular de la Lliga Endesa i el BC MoraBanc Andorra rep el Reial Madrid al Poliesportiu. Podia haver estat tranquil·lament un partit dramàtic per als tricolors en la lluita per eludir el descens, però després de set mesos de competició, serà el partit que tothom hauria somiat: sense res en joc i amb l’equip que dirigeix Joan Peñarroya ja classificat per jugar els play-off pel títol.



Així que toca festa al Poliesportiu (18.00 hores). És el partit indicat perquè l’afició tricolor es retrobi amb la plantilla i el cos tècnic i els tributin l’ovació que mereix per la gesta d’acabar entre els vuit primers, materialitzada dimecres gràcies a la derrota del Bilbao a Baskònia i malgrat la derrota contra el Betis.



També és el partit indicat per assaborir la visita de tot un Reial Madrid sense cap pressió més gran que la de demostrar-li al –també matemàticament en guanyar dijous contra la Penya– campió de la fase regular que el Poliesportiu és un fortí, dels més difícils de derrocar a l’ACB, on els tricolors han guanyat 14 dels 15 partits que hi ha disputat. I per últim, és el partit indicat per saber què li espera a Navarro i companyia en la primera eliminatòria dels play-off, els quarts de final, que serà també contra el conjunt que entrena Pablo Laso, al millor de tres partits a disputar el 24 de maig, el 26 i el 28 si s’escau.

El Madrid, sense Llull? / El cert és que el Reial Madrid va voler avançar el partit de demà amb l’objectiu de guanyar temps per preparar el partit de semifinals de la Final Four del pròxim divendres contra el Fenerbahçe però no li han permès i segons As vindrà amb diverses baixes de pes. Apunta el rotatiu espanyol que aquests són Sergio Llul, Ayón i Randolph, que es queden a la capital espanyola. D’altres no habituals com Radoncic i Thompkins sí que viatjaran al Principat, sense descartar alguna altra sorpresa.



Per al MoraBanc no hi serà Beqa Burjanadze, que continua treballant dur en la seva recuperació per poder estar a punt per als play-off i que s’afegeix a la ja coneguda de Nacho Martín. La resta, si no hi ha cap ensurt d’última hora, estan bé i a disposició del tècnic.