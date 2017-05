Notícia Primer pas per a la creació de la Cort d’Arbitratge d’Andorra L’ens ha de ser una alternativa «real» i més «àgil» a la justícia per a la resolució de conflictes mercantils Sophie Bellocq i Marc Pantebre es donen la mà després de signar el conveni, ahir. Autor/a: MARICEL BLANCH

El Col·legi d’Advocats i la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis van signar ahir un conveni de col·laboració per posar en marxa la Cort d’Arbitratge d’Andorra, un organisme alternatiu a la justícia per a la resolució de conflictes mercantils entre privats. L’objectiu és crear un ens de referència a nivell tant nacional com internacional que permeti resoldre conflictes d’una manera més àgil i més econòmica amb una plena confidencialitat i seguretat jurídica. El fet que aquests tipus de sentències no permetin recursos en contra també ajudarà a la rapidesa de la resolució final. A tall d’exemple, la degana del Col·legi d’Advocats, Sophie Bellocq, va indicar que si bé a través de la justícia ordinària una disputa es pot allargar fins a cinc anys, amb l’arbitratge «passarà com a molt un any». Un termini que encara pot ser més curt «quan es tracti de litigis més senzills».



Segons va detallar el president de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis, Marc Pantebre, aquest organisme podrà gestionar conflictes d’índole mercantil relacionats amb el dret bancari, la compravenda internacional de mercaderies, el dret estatutari, les relacions contractuals, la propietat intel·lectual o industrial i el dret testamentari. Per contra, no podran ser utilitzats en casos de conflictes laborals entre empresa i treballador. Els laudes, acords entre els privats, seran executats per la justícia ordinària.



El paper dels arbitres / Una de les claus per assegurar el perfecte funcionament del nou organisme és garantir que els àrbitres siguin imparcials i independents. «La proposta es caracteritza per trobar un interlocutor al mig d’un procediment sempre privat», va aclarir el president de la Cambra.



Precisament la impossibilitat de garantir la imparcialitat d’un àrbitre és el que fa que actualment el nombre d’arbitratges que es fan al país sigui molt residual malgrat que la llei aprovada el 2014 ho permet. Segons Bellocq, actualment no hi ha «cultura de fer-ho així» però confia que comptar amb persones que duguin a terme aquesta tasca de forma independent i imparcial donarà credibilitat i seriositat al projecte i farà augmentar el nombre d’arbitratges. En la mateixa línia, preveuen que l’ens andorrà pugui arbitrar conflictes, per exemple, entre els dos països veïns com a país neutral.



L’arbitratge, va afegir la degana, «també és interessant perquè l’agilitat i la confidencialitat que garanteix permet donar més tranquil·litat als inversos estrangers que esperen una resolució ràpida dels conflictes». Per tant, va remarca, l’ens «dotarà al país de més recursos per cridar l’atenció d’inversos estrangers».



Modificacions de la llei / Els responsables dels dos organismes van explicar que la Llei d’arbitratge aprovada el 2014 «va assentar les bases legals i facultava al Col·legi i a la Cambra a crear la Cort d’Arbitratge» i ara ambdós s’han posat d’acord per tirar endavant un projecte que qualifiquen «d’ambiciós i pioner».



Amb tot, Pantenbre i Bellocq ja van avançar que demanaran modificacions del text legislatiu del 2014 amb l’objectiu que el procediment sigui més «pràctic i didàctic».

La signatura del conveni és el primer pas perquè aquest organisme sigui una realitat. De moment però, ni Bellocq ni Pantebre es van voler aventurar a determinar una data concreta per l’obertura de l’organisme però van assegurar que «serà ràpid».