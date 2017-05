La teva sang diu coses, comparteix-la’

La 3a Marató de Sang va finalitzar ahir amb més de 400 donacions. La jornada –que (com les anteriors) es va celebrar a la plaça Lídia Armengol d’Andorra la Vella– va rebre l’assistència de diferents autoritats i personatges reconeguts, com el ministre de Salut, Carles Álvarez, o els jugadors del MoraBanc.



Álvarez va aprofitar l’ocasió per destacar que les donacions de sang que es fan a Andorra «són considerables» i que la quantitat que es dona i es rep al país «és equilibrada». Per aquest motiu, «no ens plantegem obrir un banc de sang aquí, ja que des de Catalunya es cobreixen les nostres necessitats. A més, instaurar un banc d’aquestes característiques seria realitzar tota una infraestructura força costosa, i per ara no creiem que sigui una opció viable».



Per tot, el ministre va fer una crida als ciutadans recordant-los que donar sang «és un acte solidari i que requerim en tots els sistemes sanitaris, com el nostre. Tanmateix, és un be per a la salut», perquè regenera el nostre sistema circulatori. D’altra banda, el director del Banc de Sang i Teixits de Lleida, Joan Manuel Sánchez, va destacar que la sang «és un teixit que no el podem fabricar de forma artificial, per tant, les donacions són molt importants per poder cobrir els hospitals i centres sanitàris». Tot i que va matisar que per ara, «els centres de Catalunya i els d’Andorra estan coberts, no tenen mancança de sang», destacant, però, que és important «que se segueixi donant».



Sánche també va puntualitzar que a Catalunya es donen entre 250.000 i 260.000 litres de sang a l’any, mentre que a Andorra se’n donen uns 900. Tot i això, «no ens em de quedar amb els números, sinó amb la facilitat que té la gent per donar, i tenint present que al Principat només venim cinc o sis vegades, podem dir que la participació és molt positiva».