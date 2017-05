Notícia Por cibernètica a les empreses L’atac ‘hacker’ d’abast mundial crea alarmisme al Principat malgrat que Andorra Telecom afirma que el país no s’ha vist afectat Un mapa mundial mostra l’afectació de l’atac hacker. Autor/a: EL PERIÒDIC

La por a un atac hacker de grans dimensions va crear alarmisme ahir entre algunes empreses del Principat. La onada d’atacs informàtics a gran escala del tipus ransomware –segresta els sistemes i demanda un rescat econòmic als usuaris–, va atacar principalment a Telefónica Espanya però es va estendre per tot el món afectant a empreses i organismes també del Regne Unit, Portugal, Itàlia, Rúsia, Estats Units, Xina i la India, entre d’altres.



El Centre Criptològic d’Espanya va confirmar que l’atac havia afectat a un elevat número d’organitzacions. Per tot, la companyia telefònica va ordenar a bona part dels seus treballadors que apaguessin els ordinadors i deixessin de treballar. També diversos organismes de l’Administració General espanyola van optar com a mesura preventiva la desconnexió d’equips informàtics.



Tot i que Andorra Telecom va assegurar que no tenien indicis que l’atac hagués afectat al Principat, van emetre comunicats als seus clients informant-los sobre el problema que estava afectant a nivell internacional i donant consells pràctics per tal d’evitar contagis. També les empreses que ofereixen serveis informàtics van avisar els seus clients i es van mantenir alerta per possibles atacs.



Principalment van demanar «prudència» alhora d’obrir correus electrònics de remitents desconeguts o de clicar en links «sospitosos», ja que, tal com explicaven, la majoria d’infeccions a ordinadors són a causa d’obrir arxius adjunts o enllaços que estan infectats. En alguns dels missatges informatius que s’enviaven internament per les empreses també s’indicava que calia anar en compte amb els correus electrònics amb «redactats amb un castellà un tant peculiar».



La prudència o l’ensurt també va arribar a les instal·lacions del Govern. Els treballadors de l’Administració Pública van patir un tall d’Internet provocat ahir al matí com a mesura de prevenció. Els responsables de l’àrea d’informàtica van advertir als treballadors de Govern de l’alta intensitat de l’atac d’encriptació de dades i de la seva capacitat d’infecció per la qual cosa es veien obligats a tallar-los puntualment l’accés a Internet. Així mateix, se’ls va donar les pautes a seguir per tal que no obrissin cap missatge amb el virus. A la tarda, però, la xarxa s’hauria restablert al confirmar que l’atac no hauria afectat a empreses del Principat.