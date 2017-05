El Don Denis necessita un punt per aixecar el títol

El Don Denis Santa Coloma tindrà demà un match-ball. Amb un punt en té prou per aixecar per tercer any consecutiu el títol de campió de Primera. En cas de derrota, en té prou amb què el seu rival històric i màxim perseguidor, el Tic Tapa Sant Julià, no guanyi. Ho té tot a favor en la penúltima jornada del play-off.



Hi ha horaris unificats per als que lluiten pel títol. Els dos partits es jugaran demà al migdia. L’equip que dirigeix Richard Imbernón ho farà al camp d’Entrenament de la FAF-1 contra el seu veí UE Santa Coloma, que també es juga defensar la tercera posició que podria donar una plaça per a l’Europa League. I a Encamp, a Prada de Moles, el Tic Tapa no té més remei que guanyar i creuar els dits per arribar a l’última jornada amb opcions de ser campió davant un Lusitans que, com la UE, pugna per la tercera plaça.



En el play-off pel descens es presenta un dramàtic FC Encamp-FC Ordino. Tres punts els separen i hi ha en joc ni més ni menys que la plaça de promoció. Un empat li val als de Vicens Marqués per garantir la seva continuïtat a Primera. L’altre partit enfrontarà el cuer i ja descendit Jenlai contra el The New Engordany, qui fa ja unes quantes jornades que va segellar la permanència.