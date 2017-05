Notícia Calvó diu que estan fent estudis per «tranquil·litzar» els veïns de l’Aldosa La ministra apunta que la instal·lació és necessària per evitar possibles talls LA ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó. Autor/a: ANA

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat i presidenta de FEDA, Sílvia Calvó, es va manifestar ahir sobre el fet que un grup de veïns de l’Aldosa de la Massana hagi expressat el seu neguit sobre el fet que es construeixi una estació transformadora de la centra elèctrica al bosc del Bisset. La ministra va explicar que s’estan «complementant estudis per tranquil·litzar» els veïns sobre l’impacte sanitari d’aquesta infraestructura, i va afegir que també es «treballa per integrar millor» aquesta instal·lació al medi, segons va informar ahir l’ANA.



La responsable de la cartera de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat va posar en relleu que es va reunir amb els membres de la plataforma i que durant la trobada els veïns van posar els «seus neguits sobre la taula», entre els quals, l’afectació sanitària. Calvó va destacar que ja tenien «unes mesures» que van «compartir» amb els veïns i que espera que els hagi «tranquil·litzat», ja que els nivells d’emissió són «propis d’electrodomèstics petits».



La presidenta de la central elèctrica també va exposar que la zona prioritària per a la construcció de l’estació que, segons va declarar és necessària per evitar possibles talls, és la del bosc de Bisset, ja que es tracta d’una infraestructura prevista des del 1991 i les línies que s’han fet han estat pensades amb aquesta ubicació, si bé s’està estudiant una altra «alternativa per veure si se’n podria prescindir». Tot i així, va incidir en què «tot va en el sentit» que es faci en la zona prevista inicialment. Finalment, la titular de Medi Ambient també va remarcar que les obres encara no han començat i que només s’han fet estudi geològics i geotèrmics.