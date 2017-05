L’FC Andorra visita Manresa amb l’obligació de guanyar

No hi ha una altra. FC Andorra està obligat a guanyar en la seva visita al camp del Manresa si vol mantenir les opcions de lluitar per pujar a Tercera en una jornada a la qual hi ha horaris unificats amb tots els enfrontaments als quals hi ha alguna cosa en joc. Serà demà a les dotze del migdia. L’equip que dirigeix Emili Vicente està empatat amb el Sants, que visita el camp de l’antepenúltim Ripollet, i a quatre punts del líder Horta, que rep el penúltim classificat, l’Avià.



Als tricolors els espera un rival que està en terra de ningú. Desè amb 39 punts, que té la permanència virtual i la pot aconseguir de manera matemàtica si guanya o encomanar-se a què el Masnou no sumi els tres punts. Fa més perillós a aquest rival la ratxa que porta, de vuit partits sense perdre i que contrasta amb la negativa dels tricolors, que no coneixen la victòria des de fa quatre jornades: «No estem encertats de cara a gol i això és un hàndicap que hem de frenar», va admetre Ferran Pol, qui va apuntar que l’Andorra té «ambició i gana». Són baixa Oriol Roch per lesió i Marc Pujol per sanció.