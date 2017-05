Inici Actualitat

Notícia Torres diu que «no seria positiu» un trencament de Nevasa El cònsol deixa clar que una declaració d’interès públic ha d’estar «ben feta»

El cònsol major d’Encamp, Jordi Torres, va manifestar ahir que «no seria positiu» que, arran del conflicte creat pel recurs de Joan Viladomat contra la plataforma esquiable que es vol construir a Soldeu, la societat Nevasa (que gestiona Grandvalira) es trenqués. En aquest sentit, va indicar que esperen que «no passi», segons informa l’ANA. El cònsol va posar en relleu que una declaració d’interès públic cal que estigui justificada de manera «coherent i ben feta», motiu pel qual si realment ha estat així ho veuen de bon ull, ja que del contrari se li hauria d’acabar «donant la raó» a Viladomat.



Pel que fa a les crítiques de l’oposició sobre la manca d’inversió al Pas de la Casa durant els darrers anys, va afirmar que en el mandat anterior eren complicades per la situació econòmica del comú, però que per als propers dos anys hi ha inversions previstes per a la millora del poble. És més, va destacar que aquest any ja hi ha previstos l’arranjament del carrer Sant Jordi i l’entrada al Pas de la Casa.



Per últim, i quant als problemes per l’existència de persones que es dediquen al contraban, Torres va remarcar la feina feta des del ministeri d’Interior de manera conjunta amb les autoritats franceses, que ha servit per «apaivagar el problema». Amb tot, el cònsol va concloure que, tot i que ja no es veu «gent circulant» com en mesos anteriors, el problema encara «no s’ha eradicat».