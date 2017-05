El cantant Wainwright tanca la 23a Temporada de Música i Dansa

El Centre de Congressos d’Andorra la Vella va acollir ahir un dels concerts de l’any, el del cantant novaiorquès Rufus Wainwright.



Wainwright va posar el punt i final a la 23a Temporada MoraBanc de Música i Dansa, i malgrat que el cantant no va aconseguir omplir tots els seients del centre, els assistents van poder gaudir de la màgia d’aquests artista, considerat un dels majors vocalistes i compositors de la seva generació.

Èxits / Wainwright va rebre el Premi Juno a la categoria Millor Àlbum Alternatiu l’any 1999 i el 2002 per Rufus Wainwright and Poses, així com dues nominacions pels seus àlbums Want Two (2005) i Release the Stars (2008). A més, l’any 2008 va ser nominat a Compositor de l’Any per l’àlbum Release the Stars. També va compondre la música original per al treball de Bloom, del coreògraf Stephen Petronio, que ha recorregut tot el país.



Musicalment, Rufus ha col·laborat amb artistes com Elton John, David Byrne, Boy George, Joni Mitchell, Pet Shop Boys i productors com Mark Ronson, entre d’altres. La seva col·laboració més recent es troba en la pista del títol de l’últim àlbum de Robbie Williams, Swings Both Ways.