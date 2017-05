Notícia La contractació de transfronterers va a l’alça Durant l’hivern se n’han contractat un 23% més que l’anterior temporada

Les darreres dades sobre quotes d’immigració de transfronterers, les persones que viuen a les comarque limítrofes amb el país i treballen a Andorra, estan vivint una evolució positiva. Així ho va celebrar l’alcalde de la Seu d’Urgell, Albert Batalla, dissabte. Aquest 2017, i respecte a fa un any, ha crescut el nombre de noves contractacions, «però és que l’any passat ja n’hi havia més que dos anys enrere», va informar a l’ANA.



Per exemple, en el cas de les contractacions de fronterers per a la temporada d’hivern, l’augment d’aquest 2016-2017 ha estat del 23,18%. S’ha passat de les 69 a les 85 contractacions, setze treballadors més. Pel que fa al consum de la quota general entre novembre del 2016 i abril del 2017, Andorra va contractar 67 transfronterers pels 51 del mateix període un any abans. En aquest cas, l’increment és del 31,3%. Finalment, pel que fa al període d’entre maig i octubre, en aquest cas amb dades del 2015 i 2016, s’ha passat de les 35 a les 57.



Els motius d’aquesta tendència a l’alça, va valorar Batalla, són la pròpia recuperació econòmica constatada des d’Andorra, però també «les estratègies utilitzades» entre les administracions de tots dos països, «que han anat funcionant i han donat noves oportunitats» a treballadors alturgellencs. Com a exemples, l’alcalde de la Seu ha citat els workshops realitzats amb empreses del territori i possibles treballadors, que han generat un nombre de contractes laborals «bastant significatiu». Però també va ressalatar les formacions que des del ministeri d’Interior d’Andorra s’ha fet a agents ocupacionals de la comarca, perquè coneguin tots els tràmits necessaris per fer-se fronterer i així ho transmetin als interressats, o les relacions entre els serveis d’ocupació de Catalunya i d’Andorra. L’objectiu sempre és el mateix: «minimitzar la distància entre el mercat laboral andorrà i la gent que viu a la Seu i busca feina».



Actualment hi ha més de 1.500 transfronterers, una xifra encara inferior a les d’abans de la crisi, així que «encara hi ha feina a fer», ha ressaltar l’alcalde de la Seu.