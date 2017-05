Notícia La nova xarxa calorífica d’Ordino estalviarà un 30% als edificis públics El BOPA va publicar les bases del concurs públic la passada setmana El Centre de Congressos d'Ordino Autor/a: El Periòdic

El comú d’Ordino ha aprovat l’obertura del concurs públic per tal d’adjudicar les obres de la nova xarxa de calor que ha de servir per subministrar energia a diversos edificis públics del poble. Es tracta d’un sistema conegut com a district heating, que proporciona energia calorífica per abastir de calefacció i aigua calenta aquests immobles. En un primer estadi, la xarxa arribarà fins la Casa Pairal, el nou centre sociocultural que s’està fent a les Escoles Velles, l’Andorra Congrés Centre i l’escola bressol. L’estalvi econòmic estimat pel comú, un cop es posi en marxa la instal·lació, és de, com a mínim, un 30% segons informa l’ANA.



El BOPA va publicar la setmana passada l’edicte amb el plec de bases, així com les condicions tècniques i administratives del concurs públic per a la realització del nou projecte.



La iniciativa dona contunuïtat a la Taula d’energia del comú d’Ordino, creada durant la legislatura anterior després d’haver consolidat la reforma energètica del CEO, donant prioritat a l’ús de les energies renovables i l’eficiència energètica. La corporació estima el cost de tot plegat en els 200.000 euros.