Notícia Durant el 2016 s'han exportat 76 tones d'amiant La majoria d'aquestes provenen d'enderrocs de construccions antigues

El volum de residus que contenen amiant que han estat exportats en els darrers anys ha anat a l’alça. L’any passat es van exportar 76,2 tones d’amiant en un total de tretze viatges, la qual cosa suposa 9,7 tones més que el 2015 amb la mateixa quantitat de transports. El director de Medi Ambient, Marc Rossell, recorda que la gran majoria d’aquests residus provenen de la construcció i destaca l’impuls que pot suposar per a la substitució d’aquest material en els edificis que el pla Renova doni ajudes per retirar aquest material, segons informa l’ANA.



Les dades disponibles des del 2010 (i recollides en l’informe sobre l’exportació de residus) posen de manifest que, tot i que l’increment ha estat constant, l’any en què es va traslladar un major volum d’amiant fora del país va ser el 2014, amb 86,3 tones i 29 viatges. Sobre aquest aspecte, Rossell assenyala que pot ser que alguns d’aquests trasllats corresponguin a actuacions dutes a terme a finals del 2013, la qual cosa justificaria aquesta xifra.



Els residus que contenen amiant procedeixen majoritàriament dels material que es deriva dels enderrocs de les edificacions (teulades o materials d’aïllaments, entre d’altres) i materials procedents del manteniment d’ascensors. Aquests residus són gestionats per gestors autoritzats que els traslladen a plantes especialitzades fora d’Andorra.



En els propers mesos s’enllestirà el reglament regulador de les disposicions mínimes de seguretat i de salut per la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a l’amiant.