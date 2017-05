Notícia Productes quilòmetre zero als menjadors escolars S’inclourà a la dieta aliments de producció local

Recentment s’ha aprovat una iniciativa perquè als menjadors escolars de l’Alt Urgell i la Cerdanya hi pugui haver pròximament una major presència dels productes agroalimentaris de les dues comarques.



Això serà possible gràcies al projecte estratègic «Mengem d’aquí» que coordina el consorci GAL Alt Urgell - Cerdanya, amb el suport de tots dos consells comarcals i en el marc del Programa de Desenvolupament Rural 2014-2020.



Aquest projecte preveu la sensibilització del consum de productes locals i de proximitat, a més de l’acompanyament i l’assessorament nutricional per a l’adaptació dels menús escolars pels nens de les dues comarques. I és que l’objectiu prioritari és fomentar i donar a conèixer els productes del territori als menjadors escolars i, alhora, sensibilitzar les famílies de la importància d’incloure aquests productes a la cistella de la compra, encara que sigui de manera ocasional.

A més, per dua a terme aquesta iniciativa el consorci comptarà amb l’assessorament de la Fundació Alícia.



El projecte ha estat presentat en reunions, tant a la Cerdanya com a l’Alt Urgell, amb els directors dels centres educatius, les associacions de mares i pares i els gestors de menjador escolar de cada centre. Hi ha hagut una nombrosa concurrència i la proposta ha obtingut de moment una molt bona acceptació.



El promotors de la iniciativa proposen un menú adaptat per a tots els menjadors dels centres educatius de l’Alt Urgell i la Cerdanya, que dissenyarà la Fundació Alícia. Aquest menú es treballarà a partir de criteris d’equilibri nutricional i gastronòmic, presentació més atractiva, vinculació amb la gastronomia local i incorporació de les noves tendències de salut i sostenibilitat en alimentació en edat escolar.



El president del Consorci Alt Urgell – Cerdanya, Jesús Fierro, ha volgut destacar la importància del projecte pel fet que «és participat per un equip pluridisciplinar que permet dotar la iniciativa d’un enfocament global, ja que és la primera vegada que una proposta d’aquestes característiques es porta a terme al conjunt de les dues comarques». «El fet que els productes locals tinguin un pes específic en els menjadors escolars ha de ser clau en l’adopció hàbits d’alimentació saludable en la societat d’ara i del futur».