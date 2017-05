Notícia Agricultura du a terme 50 cremes controlades Els agents rurals s’han encarregat de la neteja durant l’abril Un agent rural en una crema controlada Autor/a: Agents Rurals

Un total de 50 cremes controlades, amb gairebé 600 hectàrees gestionades, és el resultat final de la temporada de crema que ha finalitzat aquest mes d’abril. El programa anual el duu a terme el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, amb unitats combinades del Grup Especial de Prevenció d’Incendis Forestals (GEPIF) i els Agents Rurals.



Les cremes controlades de vegetació, a banda de ser una bona eina de prevenció d’incendis forestals d’hivern i primavera a les comarques del Pirineu, s’apliquen amb diferents objectius, com mantenir i millorar les pastures. Així mateix, en algunes ocasions també s’utilitzen amb una finalitat cinegètica. A la Reserva Nacional de Caça de Boumort, com a novetat, se’n va fer una per millorar l’hàbitat dels cérvols, facilitar que es mantinguin dins de la reserva i evitar així que es desplacin a l’exterior, on podrien ocasionar danys.