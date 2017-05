Confiscats dos quilograms de marihuana que es venia a menors

La Policia va intervenir 2.002 grams de marihuana, l’operació més gran que s’ha fet en el Principat contra el tràfic d’aquest estupefaent, van destacar fonts policials. Bona part d’aquesta droga es venia a menors, va detallar aquest cos. En el marc de l’operació Paradís, els agents van desmantellar dos pisos a Andorra la Vella, que funcionaven com a punts de venda, així com un altre a Encamp, que era per emmagatzemar la droga, va detallar la Policia. Així mateix, els agents van detenir tres andorrans, de 21 i 22 anys, alhora que va interceptar 3.000 euros en monedes i bitllets, així com dues bàscules.



Segons la investigació, es desprèn que la droga entrava cada setmana al país en fardells entre un i dos quilograms, que anaven directament al pis franc d’Encamp, que era propietat d’un dels detinguts i que no s’utilitzava com a habitatge. Un cop allà, es repartia en bosses de cinc, deu, 25 i 50 grams per a la venda al detall. Després, la marihuana era trasllada a un dels pisos de la capital, on el seu resident, un dels altres arrestats, la venia directament als clients que acudien personalment al domicili. Un cop repartida la droga, els diners obtinguts es traslladaven a l’altre habitatge de la capital i just enfront de l’altre pis. En aquest immoble hi vivia el tercer detingut. Els dos habitatges d’Andorra la Vella es troben a escassos metres d’un gran centre escolar. Això «comportava que en determinades hores del dia, el flux de joves cap a aquella zona fos constant», va destacar la Policia en un comunicat. «Es desprèn de la investigació que venien a gent jove o menors», van precisar fonts d’aquest cos. Un altre dels motius que va fer aixecar les sospites dels agents és que els tres arrestats portaven objectes de valor o roba de marca alta, tot i que la seva activitat laboral era pràcticament inexistent.



La marihuana decomissada té un preu de més de 12.000 euros, encara que en el carrer era superior perquè es venia en mini dosis per a joves. De moment, la investigació segueix oberta.



La policia efectua més de 200 arrests de gener a abril del 2017 / La Policia va efectuar més de 200 arrests el primer quadrimestre de l’any, segons el balanç de detencions setmanal. Principalment, aquests es van produir per persones que conduïen per sobre de la taxa d’alcoholèmia permesa. Al país és penal circular amb un índex superior als 0,8 grams d’alcohol per litre (g/l). En concret, 82 persones van efectuar aquesta infracció, el 40% del total dels delictes. Entre aquestes, destaca la d’un resident, de 52 anys, que va sortir de la carretera CS-310, que uneix l’Aldosa amb la Massana, i va estavellar el vehicle a la muntanya a finals de març. El conductor va donar positiu en el control d’alcoholèmia amb una taxa de 4,85 grams, la xifra més elevada registrada al món. A més, fins a deu detencions van superar la barrera dels 2 g/l, mentre que la gran majoria dels infractors, 58, es van moure en la franja que va de l’1 als 1,97 g/l.



El següent delicte més perpetrat en aquest període va ser el del tràfic o consum d’estupefaents. Per aquest motiu, es va detenir una trentena de persones. Entre les operacions més rellevants es va realitzar el decomís 1,7 grams de marihuana en un domicili. Els fets es van produir a finals de gener quan un resident, de 55 anys, va ser interceptat al carrer amb 50 grams de marihuana. Per això, els agents van escorcollar la seva casa on van trobar la resta de la droga.



D’altra banda, una vintena d’individus van perpetrar delictes contra la funció pública o injúries contra les autoritats. A més, pel que fa a la violència dins de la llar es va detenir una quinzena de persones. En concret, set van ser per violència de domèstica i unes altres vuit per violència de gènere. També es van produir quatre delictes contra la llibertat sexual.



Per un altre costat, es van arrestar 14 persones per delictes de furt o contra el patrimoni. Entre les operacions més rellevants destaca Pastorets, a través de la qual es va desarticular a finals de febrer una xarxa de menors que robava en establiments d’Escaldes-Engordany i Andorra la Vella. Aquesta investigació va acabar amb dos detinguts menors d’edat. Així mateix, la Policia va arrestar de gener a abril una desena de persones per protagonitzar una baralla.

A més, els agents van efectuar una vintena de detencions per altres tipus de delictes que, majoritàriament, van ser per trencar una pena com conduir amb el permís retirat. Ara bé, cal destacar que es van efectuar tres detencions de persones que tenien una ordre d’extradició. Una és la d’un albanès que el Tribunal de Corts va resoldre a començaments d’abril extradir-lo al seu país on el reclamen per conduir un vehicle amb una assegurança falsa; l’altre és la d’un francès buscat en el país gal per contraban de tabac i corrupció; i el tercer és un espanyol condemnat a més de catorze anys de presó per haver violat a la filla.

Perfil dels detinguts / La majoria dels infractors són homes residents d’entre 18 i 29 anys. Al detall, es van arrestar gairebé 170 homes i només 26 dones. A més, la majoria dels arrestats, tant homes com dones, van ser residents. En concret, uns 140 en comparació de la cinquantena que no vivia al país. Per franja d’edat, prop d’una vuitantena dels infractors té entre 18 i 29 anys, seguit d’uns 45 que es mouen entre els 30 i els 39 anys, prop d’una trentena que van dels 40 als 49, uns vint dels 50 als 59 i només quatre són majors de seixanta anys.