Macron jura com a nou copríncep

Emmanuel Macron es va convertir ahir oficialment en el vuitè president de la Cinquena República francesa i, per tant, copríncep d’Andorra. Macron, amb 39 anys, es converteix en el mandatari més jove d’aquest país.



Poc després de les deu del matí, va arribar al Palau de l’Elisi, on es va produir la cerimònia de traspàs de poders. L’escalinata lluïa la tradicional catifa vermella i el president sortint, François Hollande, l’esperava a l’entrada de Palau amb la resta d’autoritats. «El món i Europa necessiten més que mai França, una França forta que mantingui ben alta la veu de la llibertat i de la solidaritat, d’una França que sàpiga inventar el futur», va destacar el nou president durant la cerimònia de traspàs. Després, Hollande i Macron van mantenir una reunió a porta tancada, més llarga del previst. Entre altres coses, el mandatari sortint li va donar a conèixer informacions confidencials, com per exemple, els codis nuclears.



A continuació, Hollande va marxar del Palau de l’Elisi i el nou mandatari va realitzar el seu primer discurs com a President gal. Macron, que va ser ministre d’Economia, Finances Indústria i Noves Tecnologies del 2014 al 2016 quan Hollande era president, es va comprometre ahir a treballar per una Europa «més eficaç, més democràtica, més política, perquè és l’instrument de la nostra força i de la nostra sobirania».



També va voler donar un to optimista i va remarcar que els francesos «han elegit el camí de l’esperança i l’esperit de conquesta».

Per recórrer el camí que va pels camps Elisis i fins a l’Arc de Triomf, per fer l’homenatge al soldat caigut, Macron va escollir un vehicle militar amb la intenció de mostrar i transmetre una imatge de fortalesa.

Copríncep d’Andorra / El Principat actualment està negociant un acord d’associació amb la Unió Europea, per la qual cosa el sentiment europeista de Macron podria afavorir que s’establís aquest acord. De fet, el cap de Govern andorrà, Toni Martí, va manifestar recentment que el fet que hagi guanyat a França el candidat «europeista i reformista» és «beneficiós per a Andorra».