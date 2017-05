Xavier Teixidó obté la 22a plaça a la primera cita de les Sky Ultra

Xavier Teixidó va aconseguir el dissabte passat la 22a posició a la Transvulcània, cursa puntuable per a la Copa del Món Sky Ultra que engloba totes aquelles que són d’ultrafons. Una bona manera per a l’andorrà de tornar a l’equip nacional, en una competició que va aplegar gairebé 2.000 participants.



Teixidó va invertir 8:10.54 en completar els 74’33 quilòmetres del recorregut, amb 4.350 metres de desnivell positiu i amb el punt més alt a 2.422m (El Roque de los Muchachos). El perfil i les condicions de cursa, no eren favorables a les característiques del representan tricolor, ja que comptava ambuna llarga baixada final de 20 quilòmetres i 2.400m de desnivell, així com molta calor i humitat. L’objectiu era puntuar i en els primers quilòmetres, el corredor de la Federació Andorrana de Muntanyisme va estar en un grup de vuit corredor però no va poder continuar el ritme marcat a partir del quilòmetre 25 perquè es va començar a trobar malament; en aquells moments va ser avançat per molts corredors i un cop arribat al punt més alt, el Roque de los Muchachos, punt a partir del qual començava la llarga baixada i la part que pitjor se li dona a Teixidó. Però l’andorrà es va recuperar dels mals, va guanyar un bon ritme i va poder entrar en un 22è lloc que li reporta 18 punts per a la classificació general.



La cursa va ser guanyada per l’americà Tim Freriks amb un temps de 7:02.03 –més d’una hora de diferencia sobre Teixidó–, seguit del gal LudovicPommeret (7:18.15) i l’espanyol Zaid Ait Malek (7:26.31).