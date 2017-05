Vinyes guanya la categoria N5 a la tercera cita de l’Espanyol

Joan Vinyes Suzuki Swift R+ va obtenir dissabte el triomf a la categoria N5 al ral·li de les illes Canàries, tercera cita del Campionat d’Espanya de d’asfalt (CERA) 2017.



El pilot de Suzuki Motor Ibèrica també es va deixar veure en les posicions de cap de la classificació absoluta, aprofitant les oportunitats que es presenten en forma de problemes en vehicles superiors. Una novena posició, superat solament per vehicles de la categoria R5 i els Porsche dels canaris Enrique Cruz i Armide Martin.



La climatologia va fer sofrir durant els dos dies de competició; en menys d’1 hora el cel canviava completament la seva imatge. De sol intens a cel ennuvolat fins i tot amb boira i al revés. Al final tota la prova es va poder disputar amb l’asfalt malgrat que en alguns instants, sobretot a l’inici de la segona secció, la pluja va aparèixer encara que de manera tímida. Respecte a les especials cronometrades, Vinyes les va definir com: «Rares en general i en concret la de Atogo», considerada com la catedral de l’automobilisme a Tenerife, va comentar: «Malgrat que és la més curta és la que més paranys amaga», va comentar. «A la primera etapa he tingut problemes de temperatura d’oli i aigua. A la segona m’he centrat més en el pilotatge i he millorat els cronos».