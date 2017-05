El Don Denis no dona treva a la UE i revalida el títol de campió

El Don Denis Santa Coloma no va deixar passar el tren. Tenia el primer match ball per revalidar el títol un any més. Tan sols li calia guanyar i ho va fer sense donar treva al rival, que a sobre era el seu veí colomenc, la UE. Els de Richard Imbernón es van imposar per 1-3 en un partit que va tenir controlat de principi a fi.



Perquè al minut 7, Sosa ja havia batut Ivan Periánez i abans del 10, Juanfer Laín havia marcat el 0-2. Aquí va arribar la reacció d’una UE que no les veia venir davant un Don Denis que amb els deures fets a nivell ofensiu, va cuidar-se més de no encaixar. Juli Sánchez va reanimar el partit ben d’hora, al minut 17, per mantenir la incertesa en el marcador però al 24, Xaime Noguerol va fer l’1-3 en una primera mitja hora de bojos. L’hora restant la UE tampoc va fer gran cosa per retallar diferències. El títol era per al Don Denis.



A l’altre partit, el Lusitans es va imposar per la mínima amb un gol de Gastao de Moura al minut 4. La lluita pel segon lloc roman oberta.



Pel que fa al play-off pel descens, l’FC Ordino va guanyar per 2-1 contra l’FC Encamp. Un doblet d’Àlex Bahamonde, amb l’últim gol al minut 89, evita que els de Vicenç Marqués segellin la permanència. Estan empatats a punts així que la penúltima posició, que fa jugar la promoció, no se sabrà fins la setmana que ve.