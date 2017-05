De nou a la pròrroga

El BC MoraBanc Andorra va caure ahir davant el Reial Madrid per 86-88 en la darrera jornada de la Lliga Endesa i, de nou, després d’anar a la pròrroga. Com al partit de la primera volta i el de Copa del camp enrere. Un partit amb una àuria especial ja que es tractava del retrobament del vestidor amb l’afició després de segellar l’accés als play-off el dimecres passat i perquè, malgrat que era intrascendental a nivell de classificació, era el centenari de Joan Peñarroya com a entrenador a la màxima categoria del bàsquet espanyol.



Els blancs van presentar-se al Poliesportiu sense Llull, Ayón i Randolph. Cal descans per a ells perquè el divendres afronten les semifinals de la Final Four de l’Eurolliga davant el Fenerbahce turc. Però els que hi eren al fortí del MoraBanc també saben ficar-la. Els de Joan Peñarroya, ovacionats com herois en la presentació de les plantilles, va anar a remolc ja des de l’inici. Doncic va estrenar amb un triple el marcador, que en dos minuts ja marcava un 4-8 evidenciant un ritme frenètic, amb possessions d’atac inferiors totes elles als 15 segons.



El Madrid es va recolzar en un Rudy que aprofitava tot forat que hi havia per carregar el canell i emmudir la parròquia local. Ell i Suárez van exemplificar les intencions del campió de la fase regular des del triple. Tres seguits van anotar per tancar els primers deu minuts amb un 13-22. Atenció a les estadístiques dels de Laso: 5 encerts de 12 de 6,75 i 2 de 5 en tirs de dos.



L’abús des del triple del Madrid es va perllongar fins el descans. 7 de 10 de dos, 9 de 21 de tres. Més del doble de tirs des de la llarga distància, els segons deu minuts amb un Nocioni al capdavant imperial, que va anotar 12 punts per fer encara més gran la diferència (30-46) contra un MoraBanc que va pagar car el seu paupèrrim 1 de 16 en triples.



El descans ho va canviar tot. Després dels tirs fallats de Dario i Òscar des del mig del camp i d’esquenes per anotar la cistella dels teus somnis, amb un premi de 100.000 euros cortesia de MoraBanc, els de Peñarroya van sortir al parquet decidits a obrar una altra remuntada de pe·lícula, com la de Gran Canària després d’anar perdent de 17 o la d’Unicaja anant 15 avall.



Shermadini es va posar el frac i a repartir ganxos, rebots i tot tipus de moviments a la pintura com Stevic, fent feina bruta i també aportant punts, i Walker, infal·lible des del triple i amb les seves penetracions elèctriques amb esmaixada en la finalització. La diferència no es va retallar gaire. A l’acabament del tercer quart romania un encara llunyà desavantatge de 14 punts (54-68) però els de Peñarroya anaven llençats i conduïts per una afició que semblava absenta fins llavors.



El quart periode va ser apoteòsic. Des de la primera jugada, amb triple del nou, Czerapowicz, seguint per una defensa que tan sols va concedint nou punts i acabant amb un Antetokounmpo que amb tothom amb les forces al límit, va exhibir el seu poderós atlètic per forçar la pròrroga amb una cistella en suspensió i d’esquenes que hauria signat el mateix Michael Jordan (77-77). La llàstima és que va tenir un triple a les seves mans al límit de la botzina, que va fallar i va provocar el temps extra.