Notícia Encamp rebutja les exempcions a les taxes Torres no està d’acord en l’article 9 de la llei de competències que exonera el Govern i les parapúbliques a pagar als comuns El cònsol major d’Encamp, Jordi Torres, davant de l’edifici comunal. Autor/a: MARICEL BLANCH

Continuen les reunions tripartides per preparar la nova llei de competències comunals. Avui se celebra la sisena, però en la de la setmana passada es va posar sobre la taula l’article 9, que no va convèncer el cònsol major d’Encamp, Jordi Torres Arauz. Segons la proposta del text, «tot el que és Govern i organismes públics (parapúbliques) queden exempts del pagament de les taxes», exposa Torres. «L’article 4 defineix les competències, però l’article 9 estableix la base tributària a la qual els comuns tenen dret a desenvolupar, entre els quals hi ha els impostos, les taxes i els preus públics», ha explicat Torres a EL PERIÒDIC.



Si s’aplica l’article 9 tal com està redactat voldria dir que si, per exemple, FEDA ha de fer una rasa per passar canalitzacions no hauria de pagar, tot i que fins ara ha estat pagant com tothom. El cònsol argumenta que això pot fer molt de mal a Encamp. En el cas de FEDA, la companyia paga la instal·lació de pilones en terreny comunal i el pas de línies, «i si ho fem exempt ens quedem sense cobrar», subratlla.



En l’última reunió tripartida, Torres va fer constar en acta el seu desacord a aquest punt. «Quan es va negociar amb el Govern d’això no se n’havia parlat», insisteix, «potser Encamp som els únics que cobrem aquest tipus de taxa, però ens suposen molts ingressos i no estem d’acord en les exoneracions».



Davant de la reticència de Torres, el Govern va ressaltar el concepte de «servei públic» i «d’interès nacional», i el cònsol va replicar que «des d’Encamp podem ser molt comprensius en el tema de servei públic, però nosaltres també en donem amb les escoles bressol, les ludoteques, els centres esportius... El que podria fer FEDA és exonerar-nos de pagar la llum dels serveis públics. Si hi ha una contrapartida, per a nosaltres no hi haurà cap problema». El tema ha quedat obert i està previst reprendre’l durant la reunió d’aquest matí.



El text global, però, està gairebé tancat. «Hem arribat a un 90% d’acord en l’article 4», reitera Torres, «el que ens va venir de nou és l’article 9, sobre les taxes, i nosaltres vam fer aquesta constància».



TRANSFERÈNCIES / En la negociació de les noves competències i transferències comunals, cada corporació té una particularitat a defensar. Andorra la Vella ja ha advertit que la seva és la capitalitat, que reivindicarà a ultrança. «És difícil valorar-ho, cadascú defensa el seu», puntualitza el cònsol d’Encamp, «i és cert que és la capital, però hi ha molts serveis que estan centralitzats a Andorra la Vella, com el Govern, la justícia, l’Agència Tributària... Els principals serveis del país estan a la capital i, per tant, això li aporta molta gent de la qual en viuen restaurants, bars, etcètera. Si la capitalitat estigués molt descentralitzada potser diria que té raó, però tot està molt centralitzat a Andorra la Vella... És la seva manera de veure-ho, però cada parròquia té la seva especificitat», resol Torres.



Una vegada es tanqui el text sobre la definició de les competències comunals, la reunió tripartida es posarà a treballar amb les noves transferències.