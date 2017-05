Dos mesos pràcticament morts per als allotjaments turístics

Els mesos de maig i juny són els que registren les dades més baixes d’ocupació en els establiments del Principat. De fet, segons dades publicades ahir per la Unió Hotelera d’Andorra (UHA) del 8 a l’11 de maig l’ocupació va ser del 26,26%. La primera setmana d’aquest mes, les dades van ser semblants i l’ocupació va arribar al 27,81%. Aquesta és una tònica similar a la dels altres anys. En concret, en els últims set anys, el maig ha tingut una ocupació mitjana del 30% i el juny del 36,37%.



«Són les ocupacions més baixes de tot l’any», va ressaltar Manel Ara, president de la UHA, a EL PERIÒDIC. A més, va explicar que això es deu el fet que el client que visita Andorra no «associa aquests mesos en venir» al país i anar a la muntanya, sinó més aviat a viatjar a la platja. «Nosaltres tenim una estacionalitat i és difícil trencar aquesta estacionalitat. És un handicap», va destacar Ara.

També hi ha preocupació en l’altra associació del sector, Autèntics Hotels. «No hi ha previsions de reserves, no hi ha res», va lamentar Cristina Canut, presidenta de l’associació. Fins i tot, va remarcar que els «divendres són tristos», ja que durant l’hivern, quan hi ha més afluència de turistes al país, durant la setmana l’ocupació és baixa, però a partir de divendres torna a repuntar. «Ara els divendres l’ocupació és pràcticament com un dia entre setmana: zero», va destacar Canut.



El drama, però, encara s’accentua més a les parròquies altes. De fet, segons les darreres estadístiques de la UHA, l’ocupació hotelera del 8 a l’11 de maig va ser del 48,67% a Escaldes-Engordany i un 34,54% a Andorra la Vella. En canvi, a Sant Julià la xifra ja baixa fins prop del 18%, a les Valls del Nord al 12,91% i a la Vall d’Orient se situa en l’1,20%.

Aquesta situació, segons Canut, obliga als establiments de les parròquies altes a tancar les seves portes durant aquests dos mesos. A més, va exposar que ara, arran de la crisi, és més difícil sobreviure durant la temporada baixa. «Abans aguantàvem millor, perquè a l’hivern treballàvem més, però l’ocupació ha baixat», va defensar.

Problemes per a l’hoteleria / Més enllà d’això, la situació també comporta altres problemes. Segons Ara els és complicat mantenir una plantilla regular, ja que els mesos de maig i juny, sovint, els hotelers es veuen obligats a acomiadar treballadors perquè no tenen suficients ingressos ni feina per a ells.