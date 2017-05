Un total de 197 alumnes s’examinen del POB per accedir a la universitat

Els alumnes del darrer curs de secundària van iniciar ahir a Aixovall els exàmens de la Prova Oficial de Batxillerat (POB) que serà el seu bitllet per accedir a la universitat. En total, s’han inscrit 197 alumnes, uns 27 més que l’any anterior. Principalment, els inscrits els examents són escolars (178) enfront de 19 candidats que venen per lliure.



La gran majoria dels joves que s’han inscrit han apostat per la branca científica, 79. A continuació, l’especialitat més demandada ha estat l’econòmica i social, 58 subscripcions, seguit de l’artística i la comunicació (37), així com de la humanística i lingüística (23).



Els controls van començar ahir a les 08.30 hores «amb tota normalitat», va informar el Govern. Les primeres proves que es van realitzar són les del bloc dos que fan referència a arts plàstiques i dibuix artístic, així com matemàtiques (científic), economia i filosofia. A la tarda, van tenir lloc els exàmens escrits de llengua i literatura francesa. Els alumnes tindran proves fins al 23 de maig i la resta d’assignatures s’aniran repartint durant aquests dies en horaris tan de matí com de tarda. Per la seva part, els candidats lliures no es presenten a tots els exàmens i tenen un període de fins a cinc anys per obtenir el títol de batxillerat.

La directora del departament d’Inspecció i Qualitat Educativa, Marie Pagès, va explicar a l’ANA que ahir hi va haver un parell de candidats lliures que no es van presentar, un fet que entra dins l’habitual tenint en compte el llarg període que tenen aquests estudiants per obtenir el títol.



D’altra banda, Pagès va destacar l’elevat percentatge d’aprovats que s’obtenen cada any a la POB, que arriben al 93-94% i fins al 98% si no es compten els candidats lliures. Enguany els alumnes s’hauran d’esperar fins a l’1 de juny al migdia per saber el resultat de les seves proves, que hauran de consultar a Internet.

Els preparatius de les proves «és una feina d’un curs sencer», va assenyalar Pagès. Es comença fent una convocatòria per demanar als docents de diferents nivells educatius de participar en la seva elaboració, i seguidament es creen unes comissions d’harmonització que vetllen per garantir el mateix nivell de dificultat i d’exigència de tots els exàmens. També hi ha una comissió tècnica de batxillerat que escull les proves i que vetlla pels calendaris i pel bon funcionament de tot el procés; a més de l’equip d’inspectors.