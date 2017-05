Shermadini no ho té clar

Giorgi Shermadini no té clar si s’aventurarà a viure una tercera temporada a les files del BC MoraBanc Andorra. El club que presideix Gorka Aixàs ja ha mogut fitxa i li ha ofert la renovació del seu contracte, ja que l’actual expira el pròxim 30 de juny, però el pivot georgià va desvetllar ahir que el seu futur és una incògnita.



Shermadini és el jugador franquícia del club tricolor. Tot el joc, principalment en atac, passa per ell, i aquest ha respost partit rere partit com un dels pivots més resolutius a la Lliga Endesa. Les estadístiques així ho certifiquen. Està al top de gairebé totes les facetes. És el segon amb millor valoració amb una mitjana de 21,3 per partit, és el tercer màxim anotador amb 15,3 punts per partit, el segon millor en capturar rebots amb 7,59, i d’altres de menys importància com ara el segon que més faltes personals rep (5,53), el millor en percentatge de tirs de dos punts (5,25 anotats per partit), el tercer en tirs lliures (4,81), el 12è en taps o el tercer en esmaixades.



Unes estadístiques immaculades / Això no ha fet més que deixar sense arguments qualsevol intent de crítica. Els premis li han plogut al georgià: tres designacions com a millor jugador de la jornada, dos com a MVP del mes i l’última: ha estat escollit com un dels integrants del Millor Quintet de la temporada 2015-2016. És la peça clau perquè el MoraBanc hagi jugat la Copa i estigui en disposició d’afrontar els play-off per al títol, i per això ha estat escollit el millor cinc de la segona millor lliga del món. El jugador franquícia del MoraBanc, Sergio Llull (Reial Madrid), Edwin Jackson (Estudiantes), Adam Hanga (Baskònia) i Dubljevic (València) són els cinc escollits entre els aficionats, els mitjans de comunicació, els jugadors i els entrenadors de la Lliga Endesa. L’andorrà ha estat el millor per a la premsa i els seus companys de professió, gràcies al que ha pogut imposar-se a jugadors del prestigi de Randolph o Tomic (integrants del segon Milllor Quintet), Ayón o Doorneamp. En un exercici d’humilitat, Shermadini va apuntar: «Mai hauria esperat rebre aquest reconeixement. És genial tant per a mi com per al club. Hi ha jugadors increïbles a l’ACB i jo tracto de donar el màxim de mi». Secrets o fórmules per rendir a aquest nivell, assegura no en té: «Jo jugo per a l’equip, tenim una plantilla meravellosa i faig el que puc per defensar aquests colors. El que he aconseguit es deu també a la resta de la plantilla. A tot el club. Per això els dic que moltes gràcies».

Se sent estimat / És evident que la seva actuació no ha passat gens desapercebuda i de pretendents no li en faltaran, aquest estiu. El club potser no pot competir amb segons quines ofertes, però aquí se sent estimat. I això pesa. Diumenge, a l’acabament del partit contra el Madrid, li van ploure demandes de l’afició. Tot aquell que se’l creuava, li deia que renovi. I ell així ho va ratificar ahir: «M’han dit moltes vegades que em quedi i jo estic molt a gust aquí, sento que després de Geòrgia, aquesta és la meva segona casa. Però no ho sé, encara».



I de fet, tal i com va fer la campanya passada, no anunciarà res mentre l’equip estigui competint: «Ara hem de preparar els play-off, d’estar centrats en el Madrid perquè volem guanyar-los. No serà fàcil perquè són molt bons, però intentarem fer-ho el millor possible».

Burjanadze sí, Nacho Martín no