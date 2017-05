La Policia arresta un jove que va agredir la seva germana

La Policia va detenir el passat dijous un turista de 22 anys que va agredir la seva germana en el domicili d’aquesta a Andorra la Vella. El noi havia vingut al Principat a visitar la germana, segons van informar fonts policials. Els dos familiars van mantenir una forta discussió, que va acabar amb l’agressió de la noia a les 13.15 hores.



D’altra banda, un home va fugir d’un control policial rutinari a la Massana. L’home, un turista de 38 anys, va disminuir la velocitat del seu vehicle quan va veure els agents, però quan estava a punt d’arribar va prémer l’accelerador i va fugir de la Policia, van relatar fonts d’aquest cos. Llavors, els agents van donar l’alerta i, finalment, el noi va ser detingut per una altra patrulla a les cinc de la tarda a Escaldes-Engordany. Quan el van arrestar, els policies li van trobar que portava sis grams d’haixix. Per tot això, el jove s’enfronta a una pena com el presumpte autor dels delictes de desobediència i resistència als agents.

A més, segons el balanç de detenció setmanal, la policia va arrestar un no resident de 57 anys que, presumiblement, havia robat en un establiment comercial d’Andorra la Vella.



Per una altra banda, la policia també va detenir un no resident de 42 anys a Escaldes-Engordany. En aquest cas, en el marc d’un control rutinari, els agents li van trobar que duia 1,1 grams de cocaïna, 0,6 grams d’extàsi i 0,1 grams d’amfetamina.