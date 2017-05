Poques perspectives de crear oportunitats

El maig i el juny hi ha pocs incentius que puguin atreure l’arribada de turistes, però, de moment, tampoc se’ls espera. El mes de juliol també era fluix amb ocupacions, però es va poder activar amb esdeveniments com el Cirque du Soleil. De fet, el 2011 l’ocupació no arribava al 50% i l’any passat va superar el 63%.



El ministre de Turisme, Francesc Camp, va reconèixer recentment que maig i juny són uns mesos «buits de continguts». A curt termini no es preveu fer cap acció durant aquest període, però Camp no descarta que a la llarga es pugui realitzar alguna iniciativa. «Ja s’està fent a la tardor amb el Vivand o amb el Shopping Festival, però també s’haurà de fer en aquests mesos de temporada baixa», va assenyalar Camp després d’un acte que va servir per presentar la campanya d’estiu. Malgrat això, va subratllar que «el que passa és que al final el pressupost dona el que dona i haurem de veure de quina forma es pot fer». Per poder activar aquests mesos, el ministre va demanar la col·laboració de tots els actors implicats com comuns, hotelers o comerciants.



Des d’Autèntics Hotels proposen que s’aprofiti aquest període per intentar arribar a un altre tipus de visitants que no té perquè anar a lligat a la muntanya. «És un moment per atreure, per exemple, un turisme de congressos», matissa Cristina Canut, presidenta de l’associació. En aquest sentit, va exposar que al país hi ha «moltes infraestructures que no s’utilitzen com el Centre de Congressos d’Andorra la Vella, a la que se li pot donar un ús» Així mateix, va posar en relleu que també es pot mirar d’atreure persones amb un poder adquisitiu elevat i que tinguin alguna passió, com pot ser, els que fan trobades amb cotxes de luxe o motocicletes, així com viatges gastronòmics.



En canvi, des de la Unió Hotelera no tenen clar que es pugui incentivar l’arribada de turistes al maig i juny. «És difícil crear una demanda quan no hi ha. Pot ser que facis una inversió brutal i no tinguis garanties de res».