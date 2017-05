Els liberals demanen pel deute d’Andorra Turisme

El conseller general del Grup Liberal, Carles Naudi, va entrar ahir una pregunta a Sindicatura per demanar sobre el que considera un «excessiu endeutament» d’Andorra Turisme. Segons l’informe de fiscalització de la Intervenció General sobre els comptes d’Andorra Turisme SAU de l’exercici 2015, aquesta entitat té un excés d’endeutament de més de mig milió d’euros. Això, segons el grup liberal, comporta un «incomplint l’anomenada Llei de la Regla d’Or». Aquesta mesura contempla que les empreses públiques i parapúbliques no poden excedir el 50% d’endeutament sobre fons propis. Per aquest motiu, Naudi va preguntar al Govern «quines mesures correctores prendrà» per evitar que això es torni a repetir.



Així mateix, Naudi també va ressaltar que Andorra Turisme tampoc compleix la llei de la seva creació. Aquesta determina que la societat no pot concertar crèdits que superin el 35% dels ingressos per operacions corrents de l’exercici anterior. Els comptes del 2015 tampoc compleixen amb aquest criteri, ja que Andorra Turisme va obtenir crèdits que excedeixen en més de 530.000 euros el màxim que li permet llei.

Per tot això, el conseller lamenta que els comptes de l’entitat «no s’ajustin a la llei».