Els bombers intervenen en un vessament d’hidrocarburs

Els bombers van intervenir ahir en un vessament d’hidrocarburs en el rec d’Engordany, van explicar fonts de Govern. Els bombers van rebre l’avís a les 15.15 hores que de la tarda que hi havia hagut un vessament de gasoil que provenia d’un xalet particular situat a la part alta d’Engordany. Tot seguit, aquest cos va alertar a la Unitat d’Inspecció del departament de Medi Ambient i Sostenibilitat, que va rebre l’avís a les quatre de la tarda.



En concret, es va evocar accidentalment hidrocarburs al rec des d’una casa privada, on una empresa especialitzada que estava omplint un dipòsit de la casa per realitzar tasques de manteniment.



Segons van detallar des de Govern el líquid va anar a parar al clavegueram i va arribar fins al col·lector de la depuradora Edar sud. «Allà ha estat controlat», va destacar. Afortunadament el vessament no va arribar fins al riu i, per tant, no el va contaminar.

Neteja de l’aigua / A partir d’aquí es va iniciar un procés per anar controlant i depurant l’aigua amb la finalitat de tornar-la a introduir al medi ambient. En aquest context, es va activar un protocol per desviar les aigües contaminades amb gasoil al tanc de pluvials a l’espera de poder-les reintroduir de manera controlada al procés de depuració. Amb això, es va aconseguir minimitzar l’afectació del gasoil al medi natural. Al tancament d’aquesta edició, encara duraven les tasques per depurar l’aigua afectada.



De moment, es desconeix la quantitat vessada d’hidrocarbur. Segons fonts pròximes al cas, els treballs per carregar el dipòsit s’haurien iniciat a les 13 hores, i s’investiga si la fuita s’ha produït en l’embrancament de la mànega amb el dipòsit o, per contra, és el dipòsit el que tindria alguna fuga, va detallar l’ANA. A més, segons les mateixes fonts, les restes d’hidrocarbur podrien continuar presents al rec durant un parell de dies.