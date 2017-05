Els joves amb addicció tindran un centre per tractar-se al país

El Govern està treballant en la creació d’un centre d’atenció d’educació intensiva per a joves amb problemes de drogodependència i de conducta. Segons va explicar a EL PERIÒDIC el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, encara es desconeix la ubicació d’aquest centre però la idea és que l’edifici es pugui començar a construir l’any que ve per tal que «si no ho podem arribar a inaugurar abans d’acabar la legislatura, ho deixarem molt avançat». Es tracta d’un centre que permetrà que els joves amb aquest tipus de problemàtiques puguin ingressar per seguir un tractament ja sigui de forma permanent o durant unes hores al dia. «El centre serà semi-obert o tancat, depenent de les necessitats de cada persona», va indicar el ministre.



D’aquesta manera, va afegir, les famílies que es trobin en aquestes situacions no hauran de desplaçar-se als països veïns a seguir els tractaments amb tot el que això comporta, ja que al tractar-se de menors moltes vegades els pares han de demanar permís a la feina per poder estar amb ells en un moment delicat com aquest. Per tot, Espot va opinar que «disposar d’un centre propi és de sobirania i també permetrà una millor actuació i més personalitzada».

atenció i pla de xoc, en marxa / A més de la construcció del centre, l’Executiu treballa amb diversos projectes amb la finalitat d’ajudar els joves amb dificultats. El més immediat és el servei d’atenció a infants i adolescents amb risc d’exclusió per problemàtiques diverses que el Govern preveu obrir a finals d’aquest mes o principis del que ve. Es tracta d’un espai ubicat a Escaldes-Engordany però de nivell nacional que permetrà donar «una cobertura òptima» a joves amb problemes de consum de tòxics o de conducta que per diverses raons han deixat d’estudiar i de treballar.



El servei estaria destinat a «casos no tan extrems» i organitzaria tallers i altres activitats que poguessin ajudar-los i evitar que estiguin moltes hores al carrer on és més fàcil consumir.



També està en marxa, i es preveu que la seva implantació sigui imminent, un «pla de xoc» per a aquells casos més greus en els quals a més del consum de drogues se li sumen activitats delictives. Segons va explicar el ministre, es tracta d’un projecte que s’està duent a terme amb la Batllia, la Fiscalia, diverses àrees d’Afers Socials, la Unitat de Conductes Addictives (UCA) i el departament de Salut Mental de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell amb l’objectiu de disposar d’unes pautes a seguir en casos en què l’addicció i el delicte s’ajunten.

Canvis en la llei dels menors / Les tres propostes van ser molt ben rebudes per Marcia Monteiro, membre de la plataforma Els fills d’Andorra que s’ha creat recentment per donar suport a les famílies que tenen fills amb problemes d’addicció, que destaca que «a Andorra hi ha molts casos amb problemes greus de drogodependència, més dels que es creu». En aquest sentit, Monteiro explicava que no només es refereixen a addiccions a la marihuana i a l’alcohol, sinó que també consumeixen cocaïna, cristall, èxtasi i bolets al·lucinògens.



Per tot, des de l’associació demanen que s’endureixi la llei de menors, ja que «els protegeix molt i no tenen cap responsabilitat». Una petició que el ministeri també està estudiant. Segons va informar Espot, ja tenen fet un primer document de base per a la nova llei d’infància i adolescència que «donarà més força al vessant educatiu». Amb tot, reconeix que en «els casos extrems caldrà més responsabilitat penal», com demanen les famílies.



Actualment, l’associació agrupa unes 12 famílies afectades amb fills d’entre 14 i 18 anys en la majoria de casos. El col·lectiu fa èmfasi en què cal més educació preventiva i més vigilància, a més de donar alternatives als joves amb problemes per «mantenir-los ocupats i que no estiguin tot el dia al carrer».



Inclusió a través de l’esport per als tutelats i extutelats / El Ministeri d’Afers Socials va signar ahir un conveni amb la societat RACA que permetrà als joves tutelats i extutelats del país (menors de 21 anys) gaudir d’activitats esportives, com piragüisme, ràfting, caiac, aigües braves, motos de neu, múixing, construcció d’iglús, tubbing, excursions guiades, amb raquetes, esquí de fons, surf de vela i moltes altres. Les activitats es podran fer al Principat o en els altres dos centre de RACA, al Pallars i a Vilanova i la Geltrú.

El conveni signat té la voluntat d’afavorir la inclusió social incentivant la pràctica d’activitats esportives per proporcionar als joves hàbits saludables, relacions normalitzades i una major riquesa d’experiències socials. Així, la societat ofereix una sortida anual gratuïta i un descompte del 50% per a sortides addicionals als infants i joves esmentats.