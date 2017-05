Martí es reuneix amb Rajoy per tractar «temes bilaterals»

El cap de Govern, Toni Martí, es reunirà demà amb el president espanyol, Mariano Rajoy. Segons va informar ahir Martí, serà la primera trobada que mantindran els dos caps d’Estat «des que Rajoy va tornar a ser escollit president», per tant, s’aprofitarà per tractar «un seguit de temes bilaterals i que afecten els dos executius».



Entre aquest temes, es troba la candidatura d’Andorra a la Cimera iberoamericana de l’any 2020. El cap de Govern vol «parlar d’això perquè la posició d’Espanya i Portugal en aquest àmbit és molt important». Precisament, durant el dia d’avui Martí també es reunirà amb la secretària de la Segib (Secretaria general iberoamericana), Rebeca Grynspan, «per apuntalar el que serà un fet: que Andorra pugui acollir una cimera de caps d’Estat tan important com aquesta».

Martí també va destacar que durant la trobada es parlarà de les «aproximacions que es puguin fer amb l’aeroport Andorra-La Seu (i més amb els avenços en tema de GPS), així com la dispensa pels advocats o altres temes».



En general, Martí va remarcar que «serà una reunió dins de la normalitat absoluta».

Res de Pujol / Tot i això, hi ha un tema que –segons el cap de Govern– «segur que no es parlarà: el cas Pujol». Martí va especificar que ell, personalment, no farà cap declaració en relació a aquesta qüestió, ja que és «competència del poder judicial i nosaltres ens reunirem amb Rajoy per tractar només temes de l’àmbit executiu».



D’altra banda, Martí va destacar que segurament es parlarà de l’acord d’associació amb la Unió Europea (UE), perquè «estem en unes relacions molt bones i amb gran credibilitat per part de la UE». En aquest sentit, va afegir que s’està «avançant de forma positiva» en els quatre capítols que de l’acord.

A més, el cap de Govern va remarcar que dilluns que ve l’Executiu mantindrà una reunió «amb tots els agents i les forces que han participat en l’acord europeu del tabac». Martí va afegir que «els mateixos implicats diuen que els articles que s’estan incloent en la unió duanera són positius, doncs estem bé amb les negociacions de les franquícies. Tot plegat serà un procés llarg però positiu».



Finalment, Martí va detallar que també té intenció de reunir-se amb el nou copríncep i president de França, Emmanuel Macron, que va prendre el càrrec diumenge. «Quan hi hagi una estabilitat demanaré el seu suport perquè les negociacions vagin bé i per tenir un equilibri natural», va afegir.