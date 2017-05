Danny León, estrella convidada a les #CarnetJoveExperiències

El Carnet Jove Andorra organitza demà una nova edició de les #CJexperiències amb la presència de Danny León, un dels millors skaters del món. La xerrada, que s’organitza en col·laboració amb el Comú d’Escaldes-Engordany i l’Associació d’Skateboard i Snowboard d’Encamp-Andorra, es titula Riders. La teva passió, una professió?



El col·loqui, que s’emmarca dins de la programació de les #CJexperiències, té l’objectiu d’apropar als joves el món de l’skate, el surf de neu i l’estil lliure amb cinc professionals del sector. A més de Danny León, hi seran presents Luka Melloni, skier profesional co-fundador d’In Out, empresa jove de construcció d’skateparks; Suray Fernández, referent del surf de neu femení europeu, dinamitzadora del skateboard a Andorra i presidenta de l’Assea; Pepe Sanchez, que és surfista de neu professional, realitzador audiovisual i professor de l’escola d’skate, i Xavi Penido, que a més de ser el moderador del debat és un skater local veterà, professional de l’educació i professor de l’escola d’skate.



La xerrada té com a objectiu apropar les experiències d’aquests cinc personatges del món de l’skate als joves del país, i explicar-los com ha estat el seu camí per aconseguir que, tal i com diu el títol de la xerrada, la seva passió s’hagi pogut convertir en la seva professió.

La xerrada tindrà lloc demà, a les sis de la tarda a la Sala d’actes del Comú d’Escaldes-Engordany, i l’entrada és oberta a tothom. Després de la xerrada, l’skater Danny León farà una demostració tècnica a l’skatepark d’Escaldes-Engordany.



Les #CJexperiències d’enguany van començar el 22 de març amb la xerrada Vivint (de) la música amb Maria Rodés, Pau Codina, Nora Haddad, Sergi Bobby Verdaguer i Miqui Puig, i van continuar el 26 d’abril amb la xerrada Voluntari internacional. Una experiència vital.

Totes elles busquen aportar als joves les experiències d’altres persones per exposar-los opcions de cara al futur.