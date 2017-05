Notícia El soroll és la principal queixa al Síndic municipal de greuges Rubio es va desplaçar a casa dels denunciants durant la matinada El Síndic municipal de greuges, Jordi Rubio, ahir. Autor/a: RÀDIO SEU

Les queixes i consultes per l’excés de soroll a la nit en alguns espais i carrers són un dels eixos principals de l’Informe Memòria 2016 del Síndic Municipal de Greuges de la Seu d’Urgell, Àngel Rubio, que recull totes les inquietuds que els veïns li han fet arribar al llarg de l’any passat. El document es va presentar públicament en un ple extraordinari convocat per ahir al vespre.



Poc abans d’aquest acte, Àngel Rubio va avançar els punts més remarcables de l’informe, de 130 pàgines. Entre d’altres, Rubio lamenta que un any més es mantenen els problemes greus de convivència entre determinats locals d’oci nocturn i els veïns que viuen just a damunt. El síndic va fer referència a pubs ubicats a l’eixample urbà, prop de la plaça del camp de Codina i, especialment, a un local del carrer Mare Janer que els veïns han denunciat que s’hi posa la música a un volum molt elevat i més enllà de les tres de la matinada. El síndic ho ha comprovat en persona i assegura que «des de dins del pis de l’afectat es podia escoltar perfectament la música del bar i alguns objectes de vidre tremolaven per la vibració del so».



El defensor del ciutadà creu que cal solucions dràstiques perquè aquesta situació està afectant veïns que, en els casos més extrems, han hagut d’abandonar el seu habitatge de propietat i marxar a un pis de lloguer perquè no podien dormir a les nits els caps de setmana, segons informa RàdioSeu. A més a més, hi ha l’afegit que el problema persisteix perquè ara fa tot just deu dies, el 7 de maig passat, una acta de la Policia Municipal reflectia novament les queixes veïnals pel soroll a la porta d’aquests locals o bé a l’interior.



Amenaces de mort / Sobre aquesta mateixa qüestió, el síndic també s’ha referit al tancament durant l’any passat d’un pis del carrer Canonges en el qual s’exercia la prostitució i a les actuals queixes per un altre local amb una activitat semblant, al carrer Llorenç Tomàs i Costa. Quant a l’últim cas, l’informe ha denunciat públicament que, des de les xarxes socials, el propietari d’aquest segon espai ha amenaçat de mort els qui en denuncien les molèsties, ja que va assegurar que «llençaria un tret de bala a cadascun» dels veïns crítics amb aquesta activitat.