Notícia La Seu tanca el 2016 amb reducció del deute municipal El romanent de tresoreria permetrà disposar d’1,5 milions d’euros per a inversions en els comptes del 2017 L’Ajuntament de la Seu d’Urgell. Autor/a: EL PERIÒDIC

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha tancat el pressupost del 2016 amb un estalvi net d’1,3 milions d’euros i un romanent de tresoreria de 2,6 ME. Aquesta darrera xifra permetrà al consistori urgellenc disposar de cara als comptes del 2017 d’una quantitat d’1,5 milions per a inversions.



D’altra banda, el deute municipal s’ha reduït fins als 8 milions i la ràtio d’endeutament és actualment del 69%, mentre que el termini de pagament a proveïdors de l’administració no supera els 30 dies.



L’alcalde de la Seu, Albert Batalla, ha remarcat en el programa Fil Directe de RàdioSeu que «les dades són positives i denoten una bona gestió econòmica, que ens ajuda a albirar un present i un futur favorable per als serveis públics i les inversions a la ciutat».



En aquest sentit, Batalla assenyala que les xifres actuals són «molt millors a les de fa uns anys, quan el deute havia arribat a superar els 12 milions d’euros i la ràtio d’endeutament sobrepassava el 120 per cent». Per al polític urgellenc, el balanç econòmic reafirma que la gestió del consistori urgellenc és «correcta i rigorosa» i que va «en la bona direcció».



L’objectiu de l’equip de govern, segons ha manifestat Batalla, és «no deixar una herència complicada a d’altres ajuntaments i tenir la fortalesa necessària per afrontar obres i accions per a la ciutat sense recórrer a cap crèdit bancari».

De la liquidació del pressupost 2016 en va donar també compte el tinent d’alcalde d’Hisenda, Jesús Fierro, en el darrer ple municipal. Aquest pas obre la porta a l’aprovació dels nous comptes per enguany.