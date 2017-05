Montellà obté un meritori cinquè lloc a la pujada al Fito

Edgar Montellà (Speed Car) va aconseguir la cinquena posició a la Divisió 2, en la 46 Pujada Internacional al Fito, la quarta prova del Campionat d’Espanya de Muntanya que, a més, era vàlida per al Campionat d’Europa de l’especialitat.



L’escenari de la pujada al Fito 2017 va ser l’habitual, és a dir, la carretera AS-260 que uneix les localitats asturianes de Arriondas i Colunga. Concretament entre les fites 0,800 i 6,100. Eren en total 5,300 km, és a dir, una distància semblant a la prova de Falperra però, de característiques molt diferents. El pilot andorrà no va deixar de progressar a mesura que la seva confiança a les zones delicades del traçat anava millorant. En la primera pujada va parar el crono en 3:03.07, mentre que en dos següent va baixar dels 3 minuts, marcant el millor registre en la tercera i última pujada amb 2:58.247.



Per a la classificació final es tenien en compte els dos millors temps de les tres pujades disputades. Així doncs, el pilot que compta amb l’ajuda del Programa de Joves pilots de l’Automòbil d’Andorra (ACA), va repetir la mateixa posició en les dues proves en l’àmbit internacional que va disputar en dos caps de setmana consecutius, el cinquè lloc: «Si el pressupost m’hagués donat per posar rodes noves, com han fet els meus rivals, estic segur que m’haguera acostat una mica més als seus cronos», va lamentar, «així doncs, em dono per satisfet, crec que l’experiència ha estat molt positiva en tots els aspectes. A més, no dubtava a afirmar que sortir a competir lluny dels escenaris habituals és vital: Per aprendre cal córrer amb els millors, i la veritat és que ho he pogut viure en primera persona... Per a mi ha estat una ocasió immillorable per aprendre pensant en el futur».



El pilot andorrà tornarà ara al seu objectiu prioritari durant la present temporada, el Català de Muntanya. El cap de setmana vinent, dies 20 i 21 de Maig, li espera la Pujada Guardiola - Cerdanyola.



Montellà, Speed Car, ral·li, campionat d'Espanya, muntanya, Fito