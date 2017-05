Notícia «L’art no ha de ser només per a especialistes» La segona Biennal Land Art compta amb més de 600 alumnes de primària i batxillerat Un grup d’alumnes de segon i tercer cicle realitza els tallers d’Alabau i Regada, ahir. Autor/a: MARICEL BLANCH

Més de 600 alumnes de segon i tercer cicle dels tres sistemes educatius i de batxillerat artístic han tingut contacte amb la segona Biennal Land Art. Segons va especificar ahir l’organitzador, Pere Moles, els participants han pogut realitzar diferents tallers artístics i culturals proposats pels escultors Eudald Alabau i Emma Regada. En resultat a dits tallers, els alumnes han realitzat un seguit d’escultures i obres d’allò més curioses que aquests dies es poden veure als voltants del llac d’Engolasters.



Precisament, el cap de Govern, Toni Martí, i el ministre d’Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover, van voler conèixer ahir de primera mà aquests treballs i es van desplaçar fins al llac per veure als alumnes interactuar in situ amb la cultura i natura del país.



Durant la seva estància, Martí va especificar que «l’art no ha de ser només per a especialistes». L’art «ha de tenir un contacte humà i que tothom en pugui fer les seves interpretacions, i això és precisament el que es fa durant dies com avui [fent referència a la visita d’ahir], on l’art interactua amb els nostres sistemes educatius», va afegir Martí.



D’altra banda, Jover va remarcar que «sempre és positiu vincular activitats culturals amb les escoles, a més, aquí se sumen els tres sistemes educatius i es lliguen amb l’ambient i l’entorn. Per tant, els alumnes es retroben amb el nostre medi a través del vessant cultural i creatiu».



Els tallers



En total, al Land Art s’han ofert nou tallers per part de l’escultor Alabau i 12 per part de l’escultora Regada.



Amb les seves activitats, Alabau ha volgut enviar un missatge de respecte al medi ambient, així com de la necessitat d’aplicar l’ús racional de l’aigua, dels efectes de la desforestació i dels beneficis de l’ús de l’energia solar.



Per la seva banda, Regada ha centrat les seves activitats en convertir el llac en un petit poblat, i amb els diferents tallers els alumnes han anat construint diferents espais per anar ampliant el poblat amb zones de descans i construint espais que fan referència a una constel·lació, perquè és «important que els alumnes vegin que tots som estrelles per nosaltres mateixos i que junts podem formar també una constel·lació, que junts som un equip», va matisar ahir Regada.



Més activitats exteriors



Regada també va destacar la «importància» de realitzar activitats a l’aire lliure i va matisar que «estaria bé que les escoles fessin més activitats similars, fent mínim una sortida al mes».



Al respecte, Jover va puntualitzar que els tres sistemes educatius «ja tenen nombroses activitats a l’aire lliure», així com que cada escola «té una certa llibertat en aquest sentit», ja que són els mateixos centres qui organitzen les activitats esportives i medi ambientals. «El que sí fem des del ministeri d’Educació», va afegir Jover, «és proposar un seguit d’activitats a l’aire lliure, i desprès cada centre decideix si les vol instaurar o no».