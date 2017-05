Notícia La 7a Setmana de la diversitat cultural se centra en la gastronomia mundial La jornada acollirà plats d’arreu que oscil·laran entre els 50 cèntims i els cinc euros Presentació de la 7a Setmana de la diversitat cultural, ahir. Autor/a: comú d’andorra la vella

La setena Setmana de la diversitat cultural d’Andorra la Vella –que es va iniciar ahir i se celebrarà fins el proper dissabte– se centrarà enguany en la celebració d’una mostra gastronòmica d’arreu del món. L’acte es farà dissabte sota l’eslògan La diversitat a la taula a la plaça Guillemó i acollirà, des de les dotze del migdia, una jornada gastronòmica on es podran tastar plats i begudes de l’Equador, les Filipines, Mèxic, Perú, Portugal, Rússia, el Sàhara Occidental, Veneçuela, Xile i Andorra.



Els plats que es podran menjar tindran un preu que oscil·larà entre els 50 cèntims i els cinc euros i també s’instal·larà un food truck perquè els visitants puguin menjar els plats amb tranquil·litat, segons informa l’ANA.



Diversitat al país / En relació als sis dies de celebració, el cònsol menor de la capital, Marc Pons, va especificar ahir que al Principat, «i sobretot a la nostra parròquia, hi ha molta diversitat, però nosaltres no tenim cap problema gràcies a la integració de les noves cultures que permet conviure amb tranquil·litat, un element molt important que ens defineix».



En total, són 23 les entitats que enguany s’involucraran d’alguna manera en la realització de les jornades de la diversitat cultural, que costaran al comú 3.500 euros. En relació, la directora de Cultura, Joventut i Participació Ciutadana, Patty Bafino, va especificar que un «pressupost tan minso no seria possible sense la implicació de les entitats».



De fet, l’única activitat que ha estat realitzada de manera íntegra pel comú és el vídeo Vinguts d’arreu un país per a tots, que recull diverses converses entre els representats de les entitats i associacions culturals del país.