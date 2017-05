L’FC Andorra afronta un tram final d’infart a la lluita per l’ascens

Queden dues jornades perquè acabi la temporada a la Primera Divisió Catalana i al grup 1 la situació és d’infart. L’FC Andorra està en plena lluita pel títol i li pot passar de tot: des de pujar directe a quedar-se sense cap premi. Són tres els equips que aspiren a ser campió i tenir plaça assegurada a Tercera o, com a mal menor, obtenir la segona posició que permet disputar la promoció. Per darrere, el Llagostera B, que és el quart classificat, està a set punts i ja ha perdut tota opció de colar-se en aquesta lluita.



L’Horta amb 59 punts, el Sants i l’Andorra amb 58, són els que lluiten per aquest objectiu. Un punt els separa i converteix aquest tram final en una bogeria, a la qual pot ser determinant un gol average que no afavoreix gens a l’equip que dirigeix Emili Vicente. L’Horta va guanyar 3-0 el Sants a casa i va empatar 0-0 a domicili; i l’Andorra va empatar 0-0 els dos partits contra l’Horta i va perdre a casa 0-1 davant el Sants. La situació, però, pot canviar en l’última jornada, a la qual hi ha un Sants-Andorra. Un quart d’hora abans, l’Horta es mesurarà al Lloret, un altre dels peixos grossos del grup, tot i que no es juga res.



La setmana que ve, però, la classificació pot patir algun canvi. L’FC Andorra rep un Ripollet que es juga la permanència, l’Horta es mesura a un Girona B al qual li falta un punt per segellar la permanència i el Sants visita el camp d’un Vic que no es juga res però que porta cinc triomfs seguits a casa. Més emoció no es pot demanar.