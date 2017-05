28 propostes a votació

Entre 28 propostes sobre ordenament territorial poden escollir a partir d’avui tots els andorrans i residents majors de 18 anys. Així ho va anunciar ahir el ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, que va indicar que en total fins a 124 persones van dir la seva sobre com volien invertir 200.000 euros del país. De fet, alguns dels participants van fins i tot aportar més d’una idea ja que el total de propostes presentades supera al nombre de participants, arribant fins a les 161. Finalment, 88 de les propostes no van ser acceptades ja fos perquè superaven els 200.000 euros, perquè eren competència comunal o perquè no complien els requisits. Les 42 vàlides es van agrupar en les 28 finals per similitud. Les descartades per ser competència comunal, però, no quedaran oblidades, sinó que seran traslladades a les corporacions.



Torres va fer una valoració molt positiva de les propostes i va remarcar que «a la gent li agrada participar» i exposar els seus neguits. Així mateix, va celebrar que la majoria de les idees vagin encarades a «millorar el país».



Per tots aquells interessats, el termini per escollir comença avui i acabarà el 9 de juny i el resultat de l’escrutini que es farà posteriorment es farà públic el 15 de juny. Serà aleshores quan es coneixerà el veritable guanyador o guanyadors que veuran la seva proposta o propostes fetes realitat fins que s’esgoti el pressupost de 200.000 euros.



La majoria de les demandes presentades pels ciutadans estan relacionades amb la seguretat viària i la millora paisatgística. Tothom qui ho desitgi podrà trobar més informació i triar la idea que consideri més adient a través del portal web www.pressupostparticipatiu.ad o bé dipositant el vot a la urna que estarà ubicada al Servei de Tràmits del Govern. S’executaran les propostes per ordre de puntuació i fins que s’esgoti la dotació pressupostària.