Notícia El grup mixt no s’entén amb Bonet i demana al síndic que intervingui Naudi reclama la plaça al Consell d’Europa que ara ocupa la consellera independent El síndic general, Vicenç Mateu, conversa amb Naudi i Bonet al Consell General. Autor/a: Tony Lara

Els membres que formen el Grup Parlamentari Mixt es van reunir ahir per debatre sobre el futur de la recent consellera independent, Sílvia Bonet. Els tres socialdemòcrates i el progressista, però, no es van posar d’acord amb la parlamentària ni sobre la seva dedicació a ple temps ni sobre la plaça al Consell d’Europa. Segons l’acord intern del grup mixt signat a l’inici de la legislatura, cal que tot canvi s’aprovi per unanimitat. Un concepte, però, que té diferents lectures entre els seus integrants. Mentre que des del PS i SDP es defensa que es va interposar una unanimitat fent referència a què tots dos grups parlamentaris havien d’estar conforme amb les decisions –ja que sinó el PS sempre hagués tingut majoria perquè eren tres membres i SDP dos–, Bonet argumenta que és necessari que les cinc persones que conformen el grup mixt s’entenguin. Amb aquesta darrera lectura, per tant, serà difícil que s’arribi a una entesa, tenint en compte que l’exmilitant d’SDP no vol renunciar ni a la dedicació exclusiva ni a la cadira a Estrasburg.



Per tot, els parlamentaris consideren que és el síndic general, Vicenç Mateu, qui ha de fer de moderador i prendre una decisió definitiva. Així que, mentre que a principis de mes Sindicatura indicava que la decisió havia de ser del grup mixt, ara els implicats tornen la pilota a Mateu perquè actuï. I perquè ho faci, especialment, en el cas de la plena dedicació, ja que en la qüestió del Consell d’Europa, Naudi ja ha pres una decisió. El conseller progressista ha dit «no» a la petició de la seva excompanya de formació de mantenir el lloc com a mínim fins al mes d’octubre argumentant que volia presentar uns treballs que està elaborant.



En aquest cas, però, l’acord signat a principis de la legislatura és clar: la representació al Consell d’Europa correspon a SDP, sense personalismes. Per tant, Naudi, actualment l’únic representant del partit al Consell General, reclamarà la plaça a Bonet. Qualsevol modificació de titularitat ha de passar per votació parlamentària, de manera que el conseller d’SDP demanarà a la Junta de Presidents que inclogui l’elecció en aquest període de sessions perquè sigui efectiu en breu.



Sobre la representativitat a Europa, els membres del Partit Socialista estarien d’acord en què Naudi substitueixi a Bonet per tal d’assegurar que es defensen els valors socialdemòcrates. Discrepen, però, en el fet que la parlamentària independent segueixi assumint aquest rol ara que ja no forma part d’SDP.